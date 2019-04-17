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Необходимость в общении сформировала человеческое лицо

Необходимость в общении сформировала человеческое лицо
03:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Необходимость в социальных навыках сформировала современное человеческое лицо.

Лицо современного человека сильно отличается от лиц наших ближайших родственников. Исследователи пришли к выводу, что его эволюция частично обусловлена нашей необходимостью в хороших социальных навыках.

Как у гоминин с большим мозгом и коротким лицом, наши лица отличаются от лиц других, уже вымерших гоминин (вроде неандертальцев) и наших ближайших, все еще живых родственников (бонобо и шимпанзе). Как именно и почему лицо современного человека развилось таким образом?

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology and Evolution, прослеживается эволюция лица от ранних африканских гоминин до современного человека.

Авторы работы пришли к выводу, что социальная коммуникация ранее была недооцененным фактором, лежащим в основе строения лица современного человека. По их мнению, наш облик следует рассматривать как результат комбинации биомеханических, психологических и социальных факторов.

Исследователи предполагают, что наши лица развились не только благодаря таким факторам, как диета и климат, но и, возможно, в силу необходимости больших возможностей для жестикуляции и невербальной коммуникации — важных навыков для установления широких социальных сетей, которые, как считается, помогли Homo sapience выжить.

"Сейчас мы можем задействовать лицо для отображения 20 разных категорий эмоций посредством сжатия или расслабления мышц, — говорит Пол О’Хиггинс, профессор анатомии из Медицинской школы Халл-Йорк и кафедры археологии Нью-Йоркского университета. — Маловероятно, что лица наших ранних предков отличались такой же подвижностью, так как пропорции лица и расположение мышц были иными".

Вместо выраженных бровей, как у других гоминин, люди развили гладкий лоб с более заметными, покрытыми волосами бровями, которыми можно двигать. Это, а также утончение черт в целом позволяет нам выражать множество малозаметных эмоций, включая симпатию и одобрение.

"Мы знаем, что другие факторы вроде питания, респираторной физиологии и климата также сыграли роль в развитии современного человеческого лица, но интерпретация его эволюции только в рамках этих факторов была бы сильным упрощением", — добавляет профессор О’Хиггинс.

Человеческое лицо было частично сформировано механическими потребностями в питании и за последние 100 тысяч лет его черты становились все меньше, так как развивающаяся способность готовить и обрабатывать еду вела к меньшей необходимости в пережевывании.

Этот процесс уменьшения пропорций лица стал особенно заметным со времен сельскохозяйственной революции, когда из охотников-собирателей мы превратились в земледельцев, а затем стали жить в городах — такой образ жизни способствовал распространению предварительно обработанной пищи и сокращению необходимости в физическом труде.

В планах создание "швейной машины", которая будет вживлять электроды в мозг

"Более щадящие современные диеты и индустриализированные сообщества могут означать, что пропорции человеческого лица продолжают уменьшаться, — говорит профессор О'Хиггинс. — Однако тому, как оно может измениться, есть пределы: например, для дыхания необходима большая полость носа. Тем не менее даже в этих пределах эволюция человеческого лица, скорее всего, будет продолжаться столько, сколько наш вид будет выживать, мигрировать и сталкиваться с новыми экологическими, социальными и культурными условиями".

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Человек, Эволюция, Биология, Антропогенез.
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