Исследователи узнали, откуда берутся ночные кошмары

Новости науки: Определен паттерн мозговой активности, который предсказывает гнев, испытанный во время сновидений.

Ничто так не портит хороший сон, как сновидение о выпадающих зубах или преследующем чудовище. К счастью, ученые подобрались к самой сути плохих снов, проведя исследование, в котором они отследили неврологическую основу ночных кошмаров. В ходе исследования, статья о котором опубликована в журнале JNeurosci, ученые сосредоточились на анализе того, какая часть мозга отвечает за генерирование чувства гнева у спящих людей.

Исследователи будили людей, когда те находились в фазе быстрого сна, связанной со сновидениями. У участников, сообщавших о том, что они чувствовали гнев во время сновидений, наблюдалась повышенная нейронная активность в правой части лобной коры мозга: это указывает на то, что именно эта часть мозга отвечает за плохие сны. Нейронная сигнатура, известная как фронтальная альфа-асимметрия, также связана с гневом и саморегулированием во время бодрствования.

"Мы демонстрируем, что люди, у которых во время фазы быстрого сна и вечернего бодрствования наблюдается большая фронтальная альфа-асимметрия, чаще испытывают гнев в своих сновидениях, — пишут исследователи в научной статье для журнала JNeurosci. — Таким образом, фронтальная альфа-асимметрия может отображать способность к регуляции эмоций не только во время пробуждения, но и тогда, когда человек находится в состоянии сна".

Однако у исследования были некоторые ограничения. Прежде всего, оно было проведено в лабораторных условиях. Тем не менее ученые предполагают, что полученная информация поддерживает теории, согласно которым сновидения — реалистичная симуляция жизни во время бодрствования. Как отмечают специалисты, сама по себе их работа не позволяет утверждать, что конкретная нейронная активация, сопровождающая гнев во время сна, поддерживает определенную функцию — вроде переживания опасных ситуаций или негативных аффективных состояний, — чтобы помочь лучше справляться с ними в периоды бодрствования.