Скачать
Четверг, 18.04.2019
Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт
Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт
Дебаты Зеленского и Порошенко посмотрят 60 тысяч человек
Дебаты Зеленского и Порошенко посмотрят 60 тысяч человек
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
"Золота Жар-птиця 2019": Что нам известно о грандиозном шоу
"Золота Жар-птиця 2019": Что нам известно о грандиозном шоу

Стало известно, в каком возрасте организм человека начитает стареть

Стало известно, в каком возрасте организм человека начитает стареть
17:09 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости науки: Американские ученые назвали еще один возраст, в котором может начаться старение человека.

По их мнению, угасание умственной и физической активности начинается в 39 лет.

В этом возрасте у человека значительно сокращается выработка миелина - вещества, которое защищает нервные клетки.

Теперь ученые должны приступить к разработке препарата, который сможет поддерживать в организме необходимое количество миелина, и тем самым приостановит процесс старения.

В 2015 году ученые из Университета Северной Каролины говорили, что уже в возрасте 25 лет у человека можно заметить первые признаки старения.

В МОЗ презентовали единую информсистему по трансплантации

К таким выводам они пришли после того, как изучили состояние кожи, почек, печени, легких, зубов, сосудов и зрения у групп испытуемых.

По словам ученых, с 25 лет человек должен увеличить физические нагрузки, начать следить за едой и регулярно посещать врачей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Старость, Как остатся молодым, В каком возрасте начинаем стареть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
03 Голливудский актер больше никогда не женится
04 Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день
05 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Как будут работать банки на праздники: график
Как будут работать банки на праздники: график
Снижение цен на газ для населения: Гройсман поставил ультиматум &quot;Нафтогазу&quot;
Цена на газ: Гройсман поставил ультиматум "Нафтогазу"
Стало известно, кто будет руководить дебатами на Олимпийском
Стало известно, кто будет руководить дебатами на стадионе
Чистый четверг 2019: Почему необходимо делать уборку в этот день
Чистый четверг 2019: Почему необходимо делать уборку в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь