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В МОЗ презентовали единую информсистему по трансплантации

В МОЗ презентовали единую информсистему по трансплантации
10:41 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости шоу бизнеса: Программный продукт находится на стадии проверки. Специалисты утверждают, что система позволит безошибочно создавать пары донора и пациента.

В Ведомстве сообщили, что команда экспертов осуществляет проверочный этап созданной единой информационной системы трансплантации, после чего будет исследовательская эксплуатация и остаточное принятие программы в работу. Продукт создавали в сотрудничестве с международными экспертами, в частности, из США.

Сама система охватывает ключевые этапы работы реестра. А именно, управление данными о пациентах и донорах, управление запросами, записями об осуществленных операциях по трансплантации и пр. Система состоит из восьми реестров, в будущем к ним присоединят еще один с информацией о донорах стволовых клеток. Также продукт имеет стационарную и мобильную версию.

В будущем система будет обновлена еще одной функцией - обменом данными с электронной системой eHealth. Координаторы больниц будут иметь отдельный доступ к созданной системе. Семейные врачи также будут иметь отдельный доступ, с помощью чего смогут вносить данные о согласии пациента на посмертное донорство.

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Функциональные возможности продукта построены таким образом, что реестры будут взаимодействовать между собой в рамках автоматического поиска. По факту, внесенные данные о доноре или реципиенте запускают поиск и создают пару. И все это в автоматическом режиме. Реципиент, в случае отсутствия информации о наличии необходимого донора, будет ожидать до его появления в реестре. Изменить ход выбора пары невозможно, то есть, человек не сможет повлиять на результат поиска реципиента и донора.

Система также имеет базу медицинских справочников, которая позволяет исключить возможность ошибочного выбора пациента и донора, а также использовать достоверные данные о тех и других участниках. Таким образом, поиск необходимого донора и реципиента происходит правильно и быстро. На данный момент электронная форма состоит из пяти пунктов, но в будущем количество строчек для введения личных данных планируют сократить. Детализированными остается форма на согласие родственное или перекрестное донорство и карточки реципиентов. Некоторые из форму будут заполняться специальными координаторами.

Введение новых данных о донорах и пациентах, которым необходим тот или иной орган, автоматически обновляет базу. Если же в деле кого-то из участников реестра произошли изменения в решении, предыдущая заявка о донорстве будет аннулирована. К каждому делу можно будет прикреплять файлы первичной медицинской документации: результаты анализов, исследований, истории болезни. Система поможет четко отслеживать состояние пациента, которому провели операцию по трансплантацию, его реакцию на иммуносепрессанты (препараты, которые необходимы для предупреждения реакции отторжения трансплантата).

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В ведомстве утверждают, что разработанная информсистема имеет самый высокий уровень защиты данных. На данный момент в систему уже заложено несколько уровней доступа для специалистов центрального органа, в котором будут руководить процессами трансплантации, для семейных врачей и граждан. Общедоступной будет информация о центрах трансплантации, базах органов, реестр трансплантат-координаторов и можно будет подать заявку-соглашение на донорство.

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