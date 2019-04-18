Скачать
Четверг, 18.04.2019
Трамп предложил Франции лучших экспертов для восстановления Нотр-Дама
Трамп предложил Франции лучших экспертов для восстановления Нотр-Дама
В Краматорске прошел марш за единую Украину (Фото и видео)
В Краматорске прошел марш за единую Украину (Фото и видео)
Макгрегор считает, что рекорд по нокдаунам принадлежит ему, а не Адесанье
Макгрегор считает, что рекорд по нокдаунам принадлежит ему, а не Адесанье
Исследователи узнали, откуда берутся ночные кошмары
Исследователи узнали, откуда берутся ночные кошмары

Неправильная обувь, сидячая робота и телефон: обыденные факторы, влияющие на спину

Смотрите фото (7)
Неправильная обувь, сидячая робота и телефон: обыденные факторы, влияющие на спину
05:22 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Распространенные и обыденные факторы, которые влияют на спину.

Даже самые безобидные на первый взгляд привычки могут существенно подорвать здоровье. В этой статье мы перечислим самые распространенные и обыденные факторы, которые влияют на спину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Здоровье, Спина, Сидячая робота, Факторы которые вляют на спину.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
02 Голливудский актер больше никогда не женится
03 Медведчук собрался на встречу с Путиным: что планирует обсудить
04 Нацсовет телерадио сообщил о нарушении закона телеканалом "1+1"
05 Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
Экс-президента Судана отправили в тюрьму
Экс-президента Судана отправили в тюрьму
Евросоюз укрепляет контроль внешних границ
Евросоюз укрепляет контроль внешних границ
Бабушка в аренду и другие необычные услуги со всего мира
Бабушка в аренду и другие необычные услуги со всего мира
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь