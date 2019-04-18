Неправильная обувь, сидячая робота и телефон: обыденные факторы, влияющие на спину

Новости шоу бизнеса: Распространенные и обыденные факторы, которые влияют на спину.

Даже самые безобидные на первый взгляд привычки могут существенно подорвать здоровье. В этой статье мы перечислим самые распространенные и обыденные факторы, которые влияют на спину.