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Биологи смогли частично вернуть к жизни мертвый мозг свиньи (Видео)

Биологи смогли частично вернуть к жизни мертвый мозг свиньи (Видео)
04:39 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Новости науки: У американских ученых вышло "включить" нервные клетки через несколько часов после смерти мозга животного.

Период, в течение которого возможны реанимационные мероприятия и восстановление пострадавшего, постоянно обсуждается и уточняется медиками. Считается, что самые "ненасытные" клетки нашего организма — нейроны — начинают гибнуть уже спустя несколько минут кислородного голодания. Тем неожиданнее результаты новой работы команды нейрофизиологов из Йельского университета во главе с Ненадом Сестаном (Nenad Sestan), о которой они пишут в статье, опубликованной в журнале Nature.

Авторы заверяют, что "ни одно животное не пострадало". Они экспериментировали с останками свиней, полученными на мясобойне и обычно идущими в переработку. Около 300 отсеченных голов были отправлены в университет, где из них извлекли мозг для опытов. Изолированные мозги уже не проявляли никакой скоординированной электрической активности, что считается едва ли не самым надежным способом определить отсутствие "сознания" и смерть. Вместе с тем некоторые нейроны еще срабатывали по отдельности: по словам ученых, они находились в "серой зоне" между полужизнью и окончательной смертью.

Таким образом, четыре часа спустя после забоя животного 32 образца мозга были помещены в систему BrainEx, в емкости, через которые прокачивается синтетический заменитель крови — жидкость, способная доставлять клеткам кислород, глюкозу и другие необходимые вещества, и нормализовать их температуру. И еще через шесть часов мозги проявили признаки обычной жизнедеятельности: они потребляли кислород и сахар из омывающей жидкости, выделяли в нее углекислый газ и тому подобное. Все это указывало на восстановление нормального метаболизма. Стоит ли добавлять, что, в отличие от них, контрольные образцы, оставшиеся вне BrainEx, через те же шесть часов не проявляли уже ничего.

Гистологический анализ "воскресших" препаратов показал, что нейроны высших отделов — гиппокампа и передней коры полушарий — выглядят совершенно здоровыми. Опыты с отдельными клетками подтвердили, что те сохранили способность передавать сигнал. Все это, по мнению авторов, обещает создание более эффективных инструментов и методов реанимации, продлит сроки ее применения и, возможно, спасет не одну человеческую жизнь. Вместе с тем скоординированной активности эти мозги все-таки не показали.

В планах создание "швейной машины", которая будет вживлять электроды в мозг

Один из авторов работы, специалист по биоэтике Стиен Лэтхем (Stephen Latham), отметил, что в этом случае эксперименты были бы тут же остановлены. "Если подобное случится, нам придется что-то с этим делать, ведь мы встретимся с уникальной проблемой — возникновением нового опыта в изолированном органе, полностью отдельном от самого живого существа", — говорит он.

Проблемы биоэтики — сравнительно новая тема в науке. Вспомним, что еще несколько десятилетий назад ученые ставили куда более жестокие эксперименты, а советскому медику Сергею Брюхоненко (по сообщениям, до сих пор недоказанным окончательно) удалось-таки "создать новый опыт" в изолированной голове, отрезанной от тела живой собаки.

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Мозг, Ученые, Видео, Биологи, Свинья.
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