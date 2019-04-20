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Суббота, 20.04.2019
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Около Земли пролетел гигантский астероид (Видео)

Около Земли пролетел гигантский астероид (Видео)
05:16 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки: Астероид 2019 GC6, пролетел мимо планеты 18 апреля.

Вчера мимо Земли пролетел астероид размером с дом. Он прошел ближе к планете, чем пройдет любой другой космический булыжник до конца этого года — по крайней мере, насколько известно.

Астероид под названием 2019 GC6 был обнаружен Каталинским небесным обзором NASA 9 апреля — за девять дней до того, как он пролетел мимо Земли. Гигантский камень максимально приблизился к планете 18 апреля, в 06:41 по Гринвичу. Его ближайшая точка по отношению к нам находилась в 219 тысячах километрах от Земли — это примерно половина расстояния до Луны.

Согласно заявлению Лаборатории реактивного движения NASA, на тот момент астероид двигался с относительной скоростью 20 300 км/ч. Космическое агентство рассчитало, что его диаметр составляет около 30 метров.

NASA классифицировало астероид 2019 GC6 как «потенциально опасный» околоземный объект, однако это не значит, что он непосредственно угрожал Земле в этот раз. Агентство использует этот термин в отношении любых околоземных объектов, пролетающих в пределах восьми миллионов километров от земной орбиты и достаточно массивных, чтобы причинить существенный ущерб Земле, по информации Отдела по координации планетной обороны NASA.

Тем не менее тот факт, что множество астероидов остаются незамеченными буквально до самого последнего момента — или даже после того, как успевают пролететь мимо нашей планеты, — делает столь широкое определение NASA касательно потенциально опасных объектов несколько менее обнадеживающим. Ближе всего к Земле в этом году, 28 марта пролетел астероид 2019 FC1, замеченный астрономами всего за день до события. Этот космический камень был вдвое ближе к планете, чем 2019 GC6.

Известные астероиды, которые угрожают планете уничтожением

Чтобы защитить Землю, NASA и другие мировые организации постоянно сканируют небеса в поисках новых угроз, каталогизируя каждый космический камень на околоземной орбите и изучая новые способы остановки астероида, летящего прямо к Земле, прежде чем случится катастрофа.

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Земля, Космос, Видео, Астероид, Планета.
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