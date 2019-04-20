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На eBay пытаются продать окаменелость тираннозавра рекса

На eBay пытаются продать окаменелость тираннозавра рекса
06:22 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Вы можете стать обладателем уникального палеонтологического экспоната.

Опытные пользователи eBay могли заметить, что на продажу был выставлен уникальный товар: окаменелость детеныша тираннозавра рекса, умершего около 68 миллионов лет назад, — всего за 2,95 миллиона долларов. Окаменелости, обнаруженные в 2013 году Аланом Детрихом, с 2017 года были выставлены в качестве экспоната в Музее естественной истории Канзасского университета. Однако по каким-то причинам Детрих решил продать их.

В объявлении, все еще доступном на eBay, окаменелость описывается так, словно кто-то пытается сбыть старый разбитый автомобиль:

"Вероятно, это единственный детеныш Ти-Рекса в мире! У него 15-футовое тело и 21-дюймовый череп с пилообразными зубами! Этот рекс был очень опасным хищником. Это редкая возможность действительно увидеть детеныша рекса, так как, если они не вырастали достаточно быстро, они не могли поймать добычу и погибали. Гистология показывает, что этой особи было около четырех лет на момент смерти. Реконструкция черепа была проведена куратором палеонтологии позвоночных (из Музея естественной истории во Флориде. — Прим. ред.). Многие кости еще предстоит опознать, но каждый день определяется все больше из них.

У этого Ти-Рекса всего 12 зубов в нижней челюсти. Несколько других "заявленных молодых Ти-Рексов", на самом деле, Нано (речь о роде Nanotyrannus. — Прим. ред.). Это касается даже музея в Лос-Анджелесе. Многие палеонтологи считают, что это, вероятно, единственный молодой Ти-Рекс в мире!"

Общество палеонтологии позвоночных опубликовало заявление, выражая свое разочарование, что окаменелости могут быть проданы прежде, чем их удастся должным образом изучить.

Ученым понадобилось 20 лет, чтобы определить самого крупного тираннозавра рекса

"Продавать следует только слепки и копии окаменелостей позвоночных, а не сами окаменелости. Важные для науки окаменелости вроде молодого тираннозавра — ключи к нашему общему естественному наследию, они заслуживают того, чтобы общество их хранило, — говорится в заявлении. — То, что окаменелости вроде этого — свидетельства о далеком прошлом Земли, — делает их более ценными, чем предметы искусства или другие объекты, выставленные на продажу, ценность которых обусловлена творчеством и артистичностью человека. Так как окаменелости позвоночных — редкость, — большинство из них предоставляет нам уникальные знания об истории жизни. Каждая окаменелость, потерянная для общественного доступа, — часть и без того фрагментарной истории, которую мы никогда полностью не восстановим".

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eBay, Продается, Лот, Детеныш, Ти-Рекс.
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