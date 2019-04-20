На eBay пытаются продать окаменелость тираннозавра рекса

Новости науки: Вы можете стать обладателем уникального палеонтологического экспоната.

Опытные пользователи eBay могли заметить, что на продажу был выставлен уникальный товар: окаменелость детеныша тираннозавра рекса, умершего около 68 миллионов лет назад, — всего за 2,95 миллиона долларов. Окаменелости, обнаруженные в 2013 году Аланом Детрихом, с 2017 года были выставлены в качестве экспоната в Музее естественной истории Канзасского университета. Однако по каким-то причинам Детрих решил продать их.

В объявлении, все еще доступном на eBay, окаменелость описывается так, словно кто-то пытается сбыть старый разбитый автомобиль:

"Вероятно, это единственный детеныш Ти-Рекса в мире! У него 15-футовое тело и 21-дюймовый череп с пилообразными зубами! Этот рекс был очень опасным хищником. Это редкая возможность действительно увидеть детеныша рекса, так как, если они не вырастали достаточно быстро, они не могли поймать добычу и погибали. Гистология показывает, что этой особи было около четырех лет на момент смерти. Реконструкция черепа была проведена куратором палеонтологии позвоночных (из Музея естественной истории во Флориде. — Прим. ред.). Многие кости еще предстоит опознать, но каждый день определяется все больше из них.

У этого Ти-Рекса всего 12 зубов в нижней челюсти. Несколько других "заявленных молодых Ти-Рексов", на самом деле, Нано (речь о роде Nanotyrannus. — Прим. ред.). Это касается даже музея в Лос-Анджелесе. Многие палеонтологи считают, что это, вероятно, единственный молодой Ти-Рекс в мире!"

Общество палеонтологии позвоночных опубликовало заявление, выражая свое разочарование, что окаменелости могут быть проданы прежде, чем их удастся должным образом изучить.

"Продавать следует только слепки и копии окаменелостей позвоночных, а не сами окаменелости. Важные для науки окаменелости вроде молодого тираннозавра — ключи к нашему общему естественному наследию, они заслуживают того, чтобы общество их хранило, — говорится в заявлении. — То, что окаменелости вроде этого — свидетельства о далеком прошлом Земли, — делает их более ценными, чем предметы искусства или другие объекты, выставленные на продажу, ценность которых обусловлена творчеством и артистичностью человека. Так как окаменелости позвоночных — редкость, — большинство из них предоставляет нам уникальные знания об истории жизни. Каждая окаменелость, потерянная для общественного доступа, — часть и без того фрагментарной истории, которую мы никогда полностью не восстановим".