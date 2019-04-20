Котинин играет важную роль в никотиновой зависимости

Новости науки: В зависимости от курения может быть больше факторов, чем один никотин.

Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака. При курении никотин в организме превращается в метаболит под названием котинин, который можно обнаружить даже в моче, слюне и крови у пассивных курильщиков.

По словам сотрудника Университета штата Южная Дакота Брэди Фелпса, Котинин остается в организме гораздо дольше, чем никотин. По данным Mayo Medical Laboratories, период его полураспада — количество времени, необходимое для того, чтобы половина вещества покинула организм человека — составляет приблизительно два часа для никотина и целых 15 часов — для котинина.

"Предварительные данные свидетельствуют, что никотиновая зависимость может включать не только никотин: котинин может усиливать или способствовать аддиктивности никотина", — утверждает Фелпс, который стал одним из авторов статьи, готовящейся к публикации в журнале Neuroscience Letters.

В своей работе Фелпс с коллегами изучал, как котинин влияет на поведение плоских червей, называемых планариями (Planariidae): обычно они используются в качестве животной модели для изучения эффектов лекарственного средства с потенциалом зависимости. Если им предоставляется выбор, эти водные черви предпочитают темную среду: они демонстрируют поведение, описанное как светобоязливый или отрицательный ответ на фототаксис.

Чтобы проверить вызывающую привыкание природу этого метаболита никотина, исследователи погрузили водных червей в растворы, содержащие три уровня котинина, подвергнув их воздействию света на 10 минут. Показатели концентрации отражали уровни, используемые для оценки реакции червей на никотин в одном из предыдущих исследований. Соединение света с воздействием наркотиков может изменить поведение планария — метод, называемый условным предпочтением места. Фелпс объясняет, что, если фобическое поведение света меняется на противоположное и черви приобретают предпочтение к среде, сопряженной со светом, это свидетельствует о большем предпочтении условий этого места. Аналогичный способ использовался в экспериментах со многими другими видами животных, включая млекопитающих, и считается одним из методов оценки полезных или вызывающих привыкание свойств соединения.

Исследование показало, что планарии, подвергшиеся воздействию котинина, независимо от уровня, проводят на свету значительно больше времени, чем в контрольной группе. По словам Фелпса, это первая демонстрация того, что котинин влияет на установление предпочтительного места у планарий. В зависимости от никотина может быть больше факторов, чем один никотин, и котинин — вероятно, один из них. Вместе с тем ученые предупреждают: их данные на этом этапе носят предварительный характер и должны быть подтверждены другими исследованиями.