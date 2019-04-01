Вредная привычка: как курение вызывает заболевания сердца

Новости шоу бизнеса: Многие из нас осведомлены о взаимосвязи между курением и раком легких, но не всем известно, что эта привычка также ответственна за различные заболевания сердца.

Курение обычно ассоциируется с респираторными заболеваниями и раком легких, однако вопреки распространенному мнению, оно также является основной причиной сердечнососудистых заболеваний. Курение сигарет – это наиболее важная предотвратимая причина преждевременной смерти. Исследования подтверждают, что курящие люди подвергаются более высокому риску многочисленных сердечнососудистых заболеваний.

Сердце полагается в отношении циркуляции крови на артерии. Курение вызывает состояние, известное как атеросклероз, или "затвердевание артерий". Сигаретный дым содержит более 3000 химических веществ, включая окись углерода и никотин, которые повреждают внутреннюю выстилку коронарных артерий. Эти химические вещества способствуют скапливанию холестерина, который закупоривает артерии, из-за чего приток кислорода к сердцу уменьшается и организм подвергается риску сердечного приступа. Существуют и другие различные заболевания сердца, связанные с курением.

Курение усугубляет артериальную гипертензию, приводя к развитию ее злокачественной формы.Оно понижает уровень липопротеинов высокой плотности и приводит к повышению уровня липопротеинов низкой плотности. Химические вещества в сигаретном дыме вызывают скапливание холестерина в коронарных артериях. Это, опять же, повышает вероятность сердечного приступа и других ударов. Курение вызывает гормональный дисбаланс, поскольку заставляет организм вырабатывать больше адреналина и кортизола. Эту привычку также связывают с затрудненным дыханием, которое имеет критическое значение в случае сердечного приступа.

Подверженность курильщиков более высокому риску различных сердечнососудистых заболеваний, включая смертельный сердечный приступ, доказана многочисленными исследованиями

Есть и ряд других заболеваний, причина которых связана с курением, и наиболее выделяющимися из них являются рак легких и респираторные заболевания. Помимо рака легких, курильщики подвергаются повышенному риску развития рака горла и пищевода. Курение также приводит к заболеванию, известному как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Люди, страдающие от ХОБЛ, сталкиваются с затрудненным дыханием, а также с частым кашлем.

Привычка курить может подвергать риску здоровье ваших близких, поскольку согласно результатам исследований, у пассивных курильщиков также наблюдается повышенная вероятность развития сердечнососудистых заболеваний. Таким образом, важно прилагать все возможные усилия, чтобы избавиться от этой привычки. Многие люди отказываются от мысли о прекращении курения, поскольку им кажется, что они курят всю жизнь, и если им удастся бросить курить, это уже не изменит ситуацию. Тем не менее, многочисленные исследования свидетельствуют о том, что бросая курить, вы сокращаете вероятность сердечного приступа на 50 процентов. В течение десяти лет уровень этого риска становится таким же, как у не курящих людей.