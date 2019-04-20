Ученные составили список генов, которые повышают риск развития шизофрении

Новости науки: Исследователи из Университета Вандербильта выделили гены, которые с высокой степенью вероятности повышают риск развития шизофрении и аутизма.

Ученые из Университета Вандербильта определили более 100 генов, которые способствуют развитию шизофрении у человека. Один из них оказался ответственен за расстройства аутического спектра. Об этом сообщает ZN.ua.

"Шизофрения - это психическое заболевание, которое характеризуется нарушениями мышления, восприятия, эмоций и самовосприятия человека. Симптомы зачастую проявляются между 16 и 30 годами, к ним относят галлюцинации, бредовые состояния, апатию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые попытались определить гены, которые ответственны за развития шизофрении. Они основывались на Исследовании геномной ассоциации, которое определило более сотни локусов, ассоциированных с шизофренией.

Сложность в том, что сами гены, повышающие риск, могут располагаться не в определенных локусах, а иных местах хромосом. Задача ученых состояла в том, чтобы определить связь локусов с такими генами.

"Авторы разработали вычислительную структуру под названием "Интегральный селектор генов риска", которая основывается на Байесовском выводе. Таким образом они выделили гены, которые с высокой степенью вероятности повышают риск развития заболевания. Многие из них находились далеко от мест локусов", - подчеркивает издание.

Всего исследователи выделили 104 гена, некоторые из которых кодируют белки, нацеленные на другие психические заболевания. Кроме того, активность одного из генов была замечена при развитии расстройств аутического спектра.

В будущем исследователи намерены изучить влияние этих генов во время внутриутробного развития, что поможет разработать превентивные меры.