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Сеть спутников позволит измерить объем выбросов парниковых газов

Сеть спутников позволит измерить объем выбросов парниковых газов
23:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки: Сеть спутников будет контролировать количество выбросов парниковых газов.

Сеть спутников на орбите Земли будет отслеживать количество выбросов парниковых газов в каждой из стран, начиная с 2021 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Космические технологии позволяют нам быстро и дешево измерить объем выбросов парниковых газов ... Часто и государство, и промышленность не полностью осознают масштаб загрязнения. С этими данными они смогут принять меры", - объяснил Марк Браунштейн, старший вице-президент Фонда защиты окружающей среды, который планирует запустить MethaneSAT в 2021 году.

Отмечается, что власть Калифорнии сотрудничает с Planet Labs Inc. по запуску собственного спутника. Его задачей станет мониторинг метановых шлейфов от нефтяных и газовых объектов, а также других источников - полигонов, молокозаводов и станций сточных вод. Ведь там регулярно накапливаются значительные объемы газа, которые не всегда удается вовремя обнаружить.

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Кроме этого, Exxon Mobil Corp. планирует сократить совокупные добывающие выбросы метана более чем на 20% до 2025 года. Как отмечает агентство, если бы нефтяные и газовые компании контролировали выбросы метана или другого сырья во время его добывания, можно было бы закрыть 2/3 предприятий, работающих на угле по всей Азии.

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Спутник, Экология, Космос, Парниковые газы.
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