Сеть спутников позволит измерить объем выбросов парниковых газов

Новости науки: Сеть спутников будет контролировать количество выбросов парниковых газов.

Сеть спутников на орбите Земли будет отслеживать количество выбросов парниковых газов в каждой из стран, начиная с 2021 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Космические технологии позволяют нам быстро и дешево измерить объем выбросов парниковых газов ... Часто и государство, и промышленность не полностью осознают масштаб загрязнения. С этими данными они смогут принять меры", - объяснил Марк Браунштейн, старший вице-президент Фонда защиты окружающей среды, который планирует запустить MethaneSAT в 2021 году.

Отмечается, что власть Калифорнии сотрудничает с Planet Labs Inc. по запуску собственного спутника. Его задачей станет мониторинг метановых шлейфов от нефтяных и газовых объектов, а также других источников - полигонов, молокозаводов и станций сточных вод. Ведь там регулярно накапливаются значительные объемы газа, которые не всегда удается вовремя обнаружить.

Кроме этого, Exxon Mobil Corp. планирует сократить совокупные добывающие выбросы метана более чем на 20% до 2025 года. Как отмечает агентство, если бы нефтяные и газовые компании контролировали выбросы метана или другого сырья во время его добывания, можно было бы закрыть 2/3 предприятий, работающих на угле по всей Азии.