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Даже слабая физическая активность может замедлить старение мозга
Даже слабая физическая активность может замедлить старение мозга

Даже слабая физическая активность может замедлить старение мозга

Даже слабая физическая активность может замедлить старение мозга
02:25 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Физическая активность замедлила возрастное старение мозга.

Исследователи из Школы медицины Бостонского университета провели эксперимент с масштабной выборкой, который показал, что даже слабая физическая активность может замедлить старение мозга и снизить развитие деменции. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Предыдущие исследования показали, что физические упражнения в пожилом возрасте могут улучшить когнитивные способности людей. Это касается как здоровых индивидов, так и тех, кто имеет такие когнитивные нарушения, как проблемы с концентрацией, памятью и вниманием. Причем аэробные упражнения значительнее влияют на качество мышления, чем тренировка, направленная на растяжение мышц.

Сейчас сотрудники Школы медицины Бостонского университета обработали результаты эксперимента, проведенного в начале десятилетия. В опыте участвовали 4021 человек, но 1667 добровольцев исключили из итоговой выборки из-за того, что они не прошли некоторые этапы эксперимента. В результате осталось 2354 волонтера. Их средний возраст составил 53 года, 54,2 процента из них — женщины.

Все добровольцы как минимум три дня носили акселерометр десять или более часов в день. Он измерял уровень их физической активности за сутки. После этого участников сканировали при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ), чтобы оценить состояние мозга. После анализа данных ученые определили корреляцию между уровнем физической активности и объемом мозга. Они ассоциировали каждый дополнительный час малоинтенсивных движений с увеличением объема мозга, который эквивалентен менее старому примерно на 1,1 года. Семь с половиной тысяч шагов в день они соотнесли с менее старым мозгом на промежуток от 1,4 до 2,2 года.

Один из авторов работы доктор Николь Спартано (Nicole Spartano) объяснила, что ученые только начали раскрывать связь между физической активностью и здоровьем мозга. Она подчеркнула необходимость и других исследований, которые бы учитывали расовые, этнические, социально-экономические и другие факторы.

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В прошлом году исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили: сидячий образ жизни связан с истончением зоны мозга, которая играет важнейшую роль в работе эксплицитной памяти. Этот тип памяти фиксирует факты и события и позволяет осознанно обращаться к воспоминаниям. При этом, по их данным, даже интенсивная физическая активность не защищает мозг от последствий долгой неподвижности.

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Спорт, Возраст, Слабоумие, Бабушка, Старость, Деменция, Дедушка.
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