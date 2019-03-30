Скачать
Суббота, 30.03.2019

Как сохранить ясный и молодой ум в старости (Видео)

К сожалению, старение проявляется не только в изменении внешних параметров, но и, например, в невозможности трезво оценивать ситуацию или запоминать те или иные вещи. Грубо говоря, мозг пожилого человека зачастую неспособен на действия, которые он мог без труда выполнять в молодые годы. Но так ли это критично, как кажется? Если убрать в сторону тяжелые нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, то ситуация не кажется тупиковой. Дело в том, что мозг можно тренировать. По мнению экспертов, решение простых логических задач, а также занятие принципиально новым родом деятельности позволит избежать снижения показателей интеллекта в старости. А как именно достичь нужного эффекта — вы узнаете из нашего видео.
naked-science.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Видео, Старость, Ум, Старик, Молодой.
03:48 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь