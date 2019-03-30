Как сохранить ясный и молодой ум в старости (Видео)

К сожалению, старение проявляется не только в изменении внешних параметров, но и, например, в невозможности трезво оценивать ситуацию или запоминать те или иные вещи. Грубо говоря, мозг пожилого человека зачастую неспособен на действия, которые он мог без труда выполнять в молодые годы. Но так ли это критично, как кажется? Если убрать в сторону тяжелые нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, то ситуация не кажется тупиковой. Дело в том, что мозг можно тренировать. По мнению экспертов, решение простых логических задач, а также занятие принципиально новым родом деятельности позволит избежать снижения показателей интеллекта в старости. А как именно достичь нужного эффекта — вы узнаете из нашего видео.