Искусственный материал на основе ДНК ведет себя почти как живой организм

Новости науки: Создан материал, стирающий грань между искусственными и живыми организмами.

Ученые из разных уголков мира пытаются стереть грань между искусственными и живыми организмами, чтобы в конечном итоге создать роботов, способных к самостоятельному произведению себе подобных. Первый шаг к этому недавно был сделан исследователями из Корнельского университета — они создали биологический материал, демонстрирующий три ключевых свойства живых организмов: самоорганизацию, способность к обмену веществ и развитие.

На основе материала лежит ДНК, обеспечивающая сборку и синтез иерархических материалов. Инструкции к метаболизму и регенерации закодированы прямо в материале и, как следствие, он может ползти вперед благодаря выработке вещества, подобной слизи. Движение происходит вполне очевидным способом — новые нити слизи вырастают спереди и тянут материал вперед, тогда как задние отмирают и разлагаются.

"Мы внедрили совершенно новую концепцию материала, основанного на собственном искусственном метаболизме. Мы не делаем что-то живое, а создаем материалы, которые выглядят более реалистично, чем когда-либо прежде", - сообщил Дэн Луо, один из авторов исследования

Ученые уверяют, что все процессы, происходящие с материалом, автономны, и не требует человеческого вмешательства. Они сравнивают это с развитием первой жизни из нескольких видов молекул — возможно, с материалом происходит что-то похожее. Материал хоть и является очень примитивным, но все равно закладывает основу для создания похожих на живых организмов роботов.

В дальнейшем исследователи хотят, чтобы материал научился избегать или привлекать различные раздражители, такие как пища и свет. Также они намерены увеличить срок службы материала. Все это вполне возможно, так как исследователи пока находятся только на первом этапе создания роботов из биомолекул.