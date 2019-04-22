Эксперты рассказали, что означает неудача SpaceX и как она отразится на будущих полетах к МКС

Новости науки: В субботу на мысе Канаверал во Флориде компания SpaceX проводила испытания системы аварийного спасения космического корабля Crew Dragon.

Во время испытаний системы аварийного спасения космического корабля Crew Dragon произошел взрыв. Ситуацию прокомментировали представители компании и директор NASA.

В ходе тестов произошел взрыв. Как сообщают СМИ, капсула почти полностью уничтожена. Инженеры SpaceX и NASA проводят расследование и выявляют причины аварии.

Crew Dragon — один из двух пилотируемых кораблей, созданных по заказу NASA в рамках программы по разработке частных космических аппаратов NASA Commercial Crew Program. Он вмещает от четырех до семи человек и способен провести в пристыкованном к МКС состоянии до 200 дней. Второго марта состоялся первый запуск Crew Dragon в космос. Он проходил в беспилотном режиме: на борту находились манекен по имени Рипли и плюшевая игрушка в виде маленькой Земли. Аппарат пристыковался к МКС и в автоматическом режиме и вернулся на Землю.

Двадцатого апреля SpaceX проводила огневые испытания системы аварийного спасения корабля в зоне Landing Zone-1. За испытаниями наблюдал фотограф издания Florida Today Крейг Бейли (Craig Bailey). Он одним из первых заметил клубы желтого дыма, поднимавшиеся с площадки, и сообщил об этом. Затем последовало официальное заявление. Представитель компании объявил:

"Сегодня SpaceX проводила серию испытаний двигателей тестового корабля Crew Dragon на нашей посадочной площадке Landing Zone-1 на мысе Канаверал во Флориде. Первые тесты прошли успешно, но заключительное испытание закончилось аномалией на испытательном стенде".

Основным объектом испытаний стал двигатель SuperDraco, который вмонтирован в корпус корабля и в случае аварии уводит капсулу от ракеты, чтобы спасти экипаж. В двигателе используется смесь монометилгидразина (горючее) и тетраоксида диазота (окислитель). Его первые тесты прошли в 2015 году и завершились успехом.

После первых известий о взрыве местные СМИ, в частности Spaceflight Now, сообщили, что капсула почти полностью уничтожена. Позднее появилось видео, на котором видны массивные разрушения, вызванные взрывом.

Глава NASA Джеймс Брайденстайн (Jim Bridenstine) подтвердил случившееся:

"Главная причина, по которой мы занимаемся испытаниями, — необходимость получить гарантию, что наши системы отвечают самым строгим требованиям безопасности, и выявить аномалии наподобие этой. NASA и Space X изучают аномалию, произошедшую сегодня во время статического огневого испытания на площадке во Флориде. Мы будем учиться, делать соответствующие улучшения и безопасно двигаться по Программе частных пилотируемых космических кораблей".

Сейчас инженеры NASA и SpaceX работают в тесном сотрудничестве, чтобы расследовать причины "аномалии".

В SpaceX следом за огневыми испытаниями планировали провести тестирование в полете. Оно заключалось в запуске системы аварийного спасения примерно через минуту после старта ракеты-носителя Falcon 9. Оно необходимо для получения одобрения от NASA на размещение астронавтов на космическом корабле. Его собирались провести в июне, но теперь оно откладывается на неопределенный срок. По мнению издания Florida Today, даты зависят от того, есть ли у компании вторая капсула. Spaceflight Now, ссылаясь на свои источники, сообщает, что тесты сдвинутся на сентябрь или октябрь нынешнего года.

Программа Commercial Crew Program нацелена на создание частных космических аппаратов, которые смогли бы доставлять американских астронавтов на МКС. Сейчас Космическое агентство пользуется российскими кораблями "Союз". Произошедший инцидент пока никак не повлиял на дальнейшие планы NASA по развитию программы, но теперь оно планирует приобрести два места при запуске "Союза" весной 2020 года. При этом сейчас стоимость транспортировки одного астронавта составляет 82 миллиона долларов.

Пока специалисты сосредоточены на выяснении причин аварии. От результатов расследования будут зависеть дальнейшие сроки выполнения программы. Напомним, что другой корабль по программе Commercial Crew Program разрабатывает компания Boeing. Он называется CST-100 Starliner. До этого производитель собирался произвести беспилотный запуск в марте 2019 года, но перенес его на август. Недавно стало известно, что в компании уже распланировали и пилотируемый полет, он назначен на 1 ноября.