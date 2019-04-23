Ученые сообщили, как защитить горняков от оползней

Новости науки: Отмечены случаи, когда в процесс оползания борта карьера вовлекались до десятков миллионов кубометров грунта, нарушавших нормальный технологический режим эксплуатации месторождения.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы удельный вес открытой добычи угля достигнет 50-55%. Тем большую актуальность приобретает проблема предотвращения горных обвалов при открытой разработке месторождений.

Наработки ученых, в частности в области бестранспортных систем открытой разработки месторождений, способствуют как экономике добычи, так и безопасности труда горнорабочих.

Отметим, что бестранспортные системы открытой разработки угольных месторождений сравнительно просты в организации — отличаются относительно низкой себестоимостью работ и высокой производительностью.

Специалисты СФУ определили оптимальную конфигурацию многоярусных внутренних отвалов, позволяющую снизить опасность нарушения их устойчивости и, как следствие, возникновения оползней и обрушений. Результаты исследования по усилению безопасности горных работ опубликованы в журнале Acta Montanistica Slovaca.

Предложенные в статье решения могут найти реализацию в процессе проектирования строительства новых и развития действующих предприятий по открытой добыче угля.

"В рамках этого исследования мы с коллегами описали модель применения бестранспортной технологии при открытой разработке угольного месторождения высокими уступами с применением одноковшовых экскаваторов — драглайнов.

Была поставлена и решена задача определения максимальной высоты отвальных ярусов для многоярусных внутренних отвалов; получены значения для различных углов падения свиты угольных пластов путем горно-геометрического анализа. Особое внимание мы уделили обеспечению устойчивости внутренних отвалов — это обязательное условие для безопасного ведения горных работ.

Мой вклад заключался в определении зависимостей между углом падения свиты угольных пластов и высотой многоярусного внутреннего отвала.

Знать эти зависимости нужно, чтобы оптимизировать объемы вскрышной породы, размещаемой во внутренних отвалах, и сократить удельные затраты на отвалообразование", — сообщил один из авторов работы профессор кафедры экономики и планирования СФУ Сергей Жиронкин.

Наряду с учеными СФУ в исследовании приняли участие сотрудники Кузбасского технического университета (Кемерово), Томского политехнического университета и Технического университета в Кошице (Словакия).

Предполагается, что дальнейшие исследования научного коллектива будут направлены на совершенствование параметров бестранспортной технологии открытой угледобычи.