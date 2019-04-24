Ученые впервые зафиксировали землетрясение на Марсе

Сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight заметил толчки еще 6 апреля.
Впервые в истории было зафиксировано землетрясение на Марсе. Об этом сообщает французское космическое агентство CNES в твиттере.
C’est une première mondiale : le sismomètre SEIS a détecté un tremblement martien ! Chaussez vos casques et déroulez
c/ @NASAJPL @NASAInSight @InSight_IPGP @CNRS pic.twitter.com/tL99pzTDN3
— CNES (@CNES) 23 апреля 2019 г.
Отмечается, что сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight заметил толчки 6 апреля. Однако официальные данные о "марсотрясении" появились лишь 23 апреля.
"Это впервые в мире: сейсмометр обнаружил марсианское землетрясение!" — подчеркивает агентство.
Достаточно сильные толчки могут действовать как земной радар размером с планету. По мере того, как эти волны распространяются, они могут замедляться по мере движения через определенные материалы или отскакивать от других, позволяя сейсмологам определять внутренний состав планеты.
К сожалению, событие Sol 128 было слишком слабым, чтобы рассказать ученым что-либо о структуре внутреннего пространства Марса, и здесь, на Земле, оно было бы потеряно среди постоянных тектонических активностей.