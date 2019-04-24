Скачать
Среда, 24.04.2019
Гройсман: Цены на газ для населения могут быть снижены еще больше
Гройсман: Цены на газ для населения могут быть снижены еще больше
Укроборонпром разрабатывает современное оружие для вертолетов
Укроборонпром разрабатывает современное оружие для вертолетов
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
Бритни Спирс обратилась к поклонникам в видеообращении
Бритни Спирс обратилась к поклонникам в видеообращении

Ученые впервые зафиксировали землетрясение на Марсе

Ученые впервые зафиксировали землетрясение на Марсе
12:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости науки: Марсианский аппарат InSight, судя по всему, зарегистрировал свое первое "марсотрясение" - слабые сейсмические толчки под поверхностью планеты.

Сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight заметил толчки еще 6 апреля.

Впервые в истории было зафиксировано землетрясение на Марсе. Об этом сообщает французское космическое агентство CNES в твиттере. 

Отмечается, что сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight заметил толчки 6 апреля. Однако официальные данные о "марсотрясении" появились лишь 23 апреля.

"Это впервые в мире: сейсмометр обнаружил марсианское землетрясение!" — подчеркивает агентство.

Эксперты рассказали, что означает неудача SpaceX и как она отразится на будущих полетах к МКС

Достаточно сильные толчки могут действовать как земной радар размером с планету. По мере того, как эти волны распространяются, они могут замедляться по мере движения через определенные материалы или отскакивать от других, позволяя сейсмологам определять внутренний состав планеты.

К сожалению, событие Sol 128 было слишком слабым, чтобы рассказать ученым что-либо о структуре внутреннего пространства Марса, и здесь, на Земле, оно было бы потеряно среди постоянных тектонических активностей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Землетрясение, Марс, Технологии, Техно, InSight, Землетрясение на Марсе, Марсианский аппарат InSight, Марсотрясение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
02 Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один
03 Нардеп Писаренко получил подписные листы для сбора подписей об отстранении Парубия
04 Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
05 Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине выросло промышленное производство
В Украине выросло промышленное производство
В Киеве начали отключать горячую воду: список улиц
В Киеве начали отключать горячую воду
Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
Ученые впервые зафиксировали землетрясение на Марсе
Ученые впервые зафиксировали землетрясение на Марсе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь