Искусственный интеллект научили распознавать настроение

Новости науки: Ученым удалось разработать алгоритм для диагностического механизма, чтобы эффективно определять депрессию и ставить правильные диагнозы.

Исследователи из Франции и Индии определили, что депрессивные настроения человека проявляются в мимике и жестах. Так, наклон головы или взгляд подскажет, что ощущает человек.

Выводы своих наблюдений ученые использовали в разработке специального алгоритма, который потом использовали в реализации проекта механизма, способного ставить диагнозы. Эксперты считают, что депрессия - это массовая проблема человечества, но симптомы болезни не всегда ярко выраженные. Часто люди, страдающие на нее, не могут получить ни надлежащего лечения, ни правильного диагноза.

Использование разработанного диагностического алгоритма решает данную проблему. Так, в новом детище европейских ученых закодировали способность распознавать настроение по наклону головы, взгляду, ширине улыбки, а также прикосновениям к собственному телу и по речевым сигналам. После тестирования выяснилось, что эффективней всего на восприятие механизма действовали акустическая, текстовая и визуальная информация.

Разработка стала базой для дальнейших инноваций, считают ученые. В будущем они надеяться сделать данную технологию определения депрессии более эффективной.