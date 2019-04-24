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Искусственный интеллект научили распознавать настроение

Искусственный интеллект научили распознавать настроение
17:58 Сегодня Телеграф Фото: 112.ua

Новости науки: Ученым удалось разработать алгоритм для диагностического механизма, чтобы эффективно определять депрессию и ставить правильные диагнозы.

Исследователи из Франции и Индии определили, что депрессивные настроения человека проявляются в мимике и жестах. Так, наклон головы или взгляд подскажет, что ощущает человек.

Выводы своих наблюдений ученые использовали в разработке специального алгоритма, который потом использовали в реализации проекта механизма, способного ставить диагнозы. Эксперты считают, что депрессия - это массовая проблема человечества, но симптомы болезни не всегда ярко выраженные. Часто люди, страдающие на нее, не могут получить ни надлежащего лечения, ни правильного диагноза.

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Использование разработанного диагностического алгоритма решает данную проблему. Так, в новом детище европейских ученых закодировали способность распознавать настроение по наклону головы, взгляду, ширине улыбки, а также прикосновениям к собственному телу и по речевым сигналам. После тестирования выяснилось, что эффективней всего на восприятие механизма действовали акустическая, текстовая и визуальная информация.

Разработка стала базой для дальнейших инноваций, считают ученые. В будущем они надеяться сделать данную технологию определения депрессии более эффективной.

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Исследование, Депрессия, Ученые, Тест, Диагноз, Алгоритм, Выводы, Данные, Механизм.
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