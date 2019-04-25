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Четверг, 25.04.2019
Веселая наука: гифки, которые влюбляют в науку
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Веселая наука: гифки, которые влюбляют в науку

Всегда интересно посмотреть на различные околонаучные гифки, которые показывают интересные процессы в действии. Что будет, если вылить расплавленную медь на сухой лед? Что произойдет с арбузом, если выстрелить в него пулей из жидкого металла? А если соединить в одном опыте пылесос, черный порох и зажженную сигарету? Все это и многое другое вы увидите далее.
Фото: zefirka.net
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Наука, Гифки, Интересные процессы.
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