Скачать
Четверг, 25.04.2019
Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
Депутаты одобрили проведение в Киеве сессии ПА НАТО
Депутаты одобрили проведение в Киеве сессии ПА НАТО
Назван лучший тренер 25-го тура УПЛ
Назван лучший тренер 25-го тура УПЛ
Канье Уэст решил открыть собственную церковь
Канье Уэст решил открыть собственную церковь

Эксперты рассказали, как человек судит о других людях после просмотра фильма

Эксперты рассказали, как человек судит о других людях после просмотра фильма
12:36 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) видно, как меняется мнение людей о человеке с получением новой информации о его характере.

Ученые при помощи МРТ продемонстрировали, как меняется суждение человека о другом индивиде на физиологическом уровне.

Биологи из Университета Аалто (Финляндия) опубликовали статью в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience, в которой описали эксперимент с 29 добровольцами.

Авторы ссылаются на предыдущие исследования, которые установили связь между медиальной префронтальной корой (mPFC), передней поясной извилиной коры (ACC), правым височно-теменным узлом (rTPJ), верхней лобной извилиной (sFG) и такими поведенческими реакциями, как эмпатия, самореферентное мышление и групповое восприятие. Цель ученых состояла в том, чтобы пронаблюдать, как меняется суждение о человеке на физиологическом уровне, поэтому они обратили внимание именно на эти области мозга. 

Ученые провели короткий эксперимент. Авторы отобрали 15 гетеросексуальных мужчин и 14 гомосексуальных. Всем участникам показали двадцатиминутный отрывок фильма "Священник" 1994 года. Главный герой картины — молодой священник. В выбранном отрывке сначала демонстрируется его романтическое отношение к девушке, но под конец выясняется, что на самом деле он влюблен в мужчину. По словам исследователей, они выбрали сексуальную ориентацию как признак, потому что, в отличие от расы или пола, ее невозможно определить при первом взгляде на человека. В таком случае можно зафиксировать, как меняется суждение индивида. 

Искусственный интеллект научили распознавать настроение

Во время просмотра добровольцев сканировали при помощи МРТ, а также до и после сеанса, когда лицо главного героя показывали несколько раз короткими промежутками по 40 миллисекунд. В этот момент специалисты фиксировали реакцию перечисленных областей мозга. Если вначале она оставалась одинаковой в обеих группах, то в конце у гомосексуальных мужчин она оказалась значительно сильнее. Важно отметить, что эта реакция бессознательная, так как за такой короткий промежуток времени человек не способен осознанно распознать лицо.

Ранее исследователи из Университета Манчестера выяснили, что младенцы чувствуют злобный тон матери уже в возрасте шести месяцев. У взрослых эмоциональный контент обрабатывается в лобных и височных долях, однако, так ли это у младенцев, до этого никак не могли доказать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Фильмы, Кино, Наука, Смотреть, Просмотр фильма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Оригинальные поздравления с Днем Дочери 2019
03 Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
04 Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника
05 По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи
По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи
Байден будет участвовать в выборах президента США
Байден будет участвовать в выборах президента США
В Египте объявлено чрезвычайное положение: что произошло
В Египте объявлено чрезвычайное положение: что произошло
В сети появилась снимки заключительного эпизода &quot;Теории большого взрыва&quot;
В сети появилась снимки заключительного эпизода "Теории большого взрыва"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь