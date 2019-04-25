Эксперты рассказали, как человек судит о других людях после просмотра фильма

Новости науки: С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) видно, как меняется мнение людей о человеке с получением новой информации о его характере.

Ученые при помощи МРТ продемонстрировали, как меняется суждение человека о другом индивиде на физиологическом уровне.

Биологи из Университета Аалто (Финляндия) опубликовали статью в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience, в которой описали эксперимент с 29 добровольцами.

Авторы ссылаются на предыдущие исследования, которые установили связь между медиальной префронтальной корой (mPFC), передней поясной извилиной коры (ACC), правым височно-теменным узлом (rTPJ), верхней лобной извилиной (sFG) и такими поведенческими реакциями, как эмпатия, самореферентное мышление и групповое восприятие. Цель ученых состояла в том, чтобы пронаблюдать, как меняется суждение о человеке на физиологическом уровне, поэтому они обратили внимание именно на эти области мозга.

Ученые провели короткий эксперимент. Авторы отобрали 15 гетеросексуальных мужчин и 14 гомосексуальных. Всем участникам показали двадцатиминутный отрывок фильма "Священник" 1994 года. Главный герой картины — молодой священник. В выбранном отрывке сначала демонстрируется его романтическое отношение к девушке, но под конец выясняется, что на самом деле он влюблен в мужчину. По словам исследователей, они выбрали сексуальную ориентацию как признак, потому что, в отличие от расы или пола, ее невозможно определить при первом взгляде на человека. В таком случае можно зафиксировать, как меняется суждение индивида.

Во время просмотра добровольцев сканировали при помощи МРТ, а также до и после сеанса, когда лицо главного героя показывали несколько раз короткими промежутками по 40 миллисекунд. В этот момент специалисты фиксировали реакцию перечисленных областей мозга. Если вначале она оставалась одинаковой в обеих группах, то в конце у гомосексуальных мужчин она оказалась значительно сильнее. Важно отметить, что эта реакция бессознательная, так как за такой короткий промежуток времени человек не способен осознанно распознать лицо.

Ранее исследователи из Университета Манчестера выяснили, что младенцы чувствуют злобный тон матери уже в возрасте шести месяцев. У взрослых эмоциональный контент обрабатывается в лобных и височных долях, однако, так ли это у младенцев, до этого никак не могли доказать.