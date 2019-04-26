То, что вы не знали о нефти: малоизвестные факты

Нефть известна людям с древних времен. В древнем Вавилоне битум использовался при строительстве зданий и для герметизации морских судов. Гудрон впервые был использован в VIII веке в Багдаде при строительстве дорог. Древние египтяне и впоследствии греки использовали для освещения примитивные лампы, топливом для которых служили легкие нефти. Сегодня предлагаем на ваш суд интересные факты про это чёрное золото.