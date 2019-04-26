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Что будет с Землей, если вместо Солнца образуется черная дыра (Видео)

Что будет с Землей, если вместо Солнца образуется черная дыра (Видео)
02:49 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Новости науки: Что будет если родное Солнце превратится в черную дыру.

Существует гипотеза, согласно которой, кротовые норы — это черные дыры. И что в теории через них можно путешествовать: это отчасти напоминает телепорт. Но едва ли человечество когда-то проверит на себе эту версию. Пока что даже ближайшая планетная система находится от нас "бесконечно" далеко.

Тогда, может, родное Солнце превратится в черную дыру? Тоже нет. Результатом эволюции светила станет увеличение его в размерах и превращение в красного гиганта. Трансформация в черную дыру возможна в случае с очень массивными светилами, в число которых наше Солнце не входит.

Однако все это не мешает пофантазировать на тему того, что же случится с такой планетой, как Земля, окажись она поблизости от горизонта событий.

Напоминаем, что недавно человечеству впервые в истории удалось получить снимок черной дыры.

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Земля, Космос, Солнце, Видео, Черная дыра.
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