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Эксперты доказали, что скорость ветра и высота волн увеличиваются с каждым годом

Эксперты доказали, что скорость ветра и высота волн увеличиваются с каждым годом
10:57 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Результаты исследования продемонстрировали четкую тенденцию увеличения показателей.

Прогрессия небольшая, но она сохраняется на протяжении 30 лет.

Климатологи из Мельбурнского университета (Австралия) и Университета Хасануддина (Индонезия) провели анализ данных спутников, которые в течение 33 лет наблюдали за поведением волн и ветров в океане. Их работа, опубликованная в журнале Science, показывает, что высота волн и скорость ветров увеличивались и продолжают расти с каждым годом.

Сбор данных проводился с 1985 по 2018 год. Основную информацию спутники получали с буев, плавающих в океане, но существовало несколько трудностей. Во-первых, со временем менялась конструкция буев, что усложняло извлечение данных. Во-вторых, сменялись и спутники, а также их программное обеспечение. Однако авторы уверяют, что им удалось систематизировать все собранные сведения и получить целостную картину. 

Ученые снимали показатели с трех приборов: высотомера, который измерял и скорость ветров, и высоту волн, радиометра, который следил только за скоростью ветра, и микроволнового радара скаттерометра, который определял направление ветра. 

Скорость ветра в Южном океане и к югу от экватора каждый год растет примерно на 0,0254 метра в секунду. Это самый большой показатель среди всех исследованных районов. В Северной Атлантике изменения оказались вдвое меньше. Ситуация с волнами менее однозначная. Авторы заметили увеличение высоты волн в некоторых участках, в частности в Южном океане, на 0,3 сантиметра в год. В то же время в северной части Тихого океана высота, наоборот, снижалась примерно на 0,5 сантиметра в год.

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Это исследование имеет важное значение для оценки будущих состояний Мирового океана. Его выводы могут использовать при прогнозировании вероятности новых экологических беженцев. К примеру, недавно стало известно, что 90 процентов АЭС в США имеют как минимум один конструктивный недостаток, который делает их подверженными наводнениям и штормам — последствиям изменений климата. 

На прошлой неделе на канале BBC1 вышел фильм британского натуралиста и телеведущего Дэвида Аттенборо Climate Change — The facts. Он рассказывает о современных последствиях изменения климата и о том, что ждет человечество в будущем.

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Спутник, Исследования, Наука, Скорость ветра, Высота волн.
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