Названы наилучшие для творчества периоды жизни

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Пятница, 26.04.2019
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13:13 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Авторы рассматривали только сферу экономики, но уверены, что их результаты приложимы к любой творческой деятельности.

Ученые из Университета штата Огайо провели исследование, в котором рассмотрели пики активности нобелевских лауреатов по экономике, и пришли к выводу, что их можно разделить на два возрастных периода. Об этом сообщают на сайте университета со ссылкой на статью, которая должна появиться в специальном номере журнала De Economist. 

По мнению первого автора статьи Брюса Вайнберга (Bruce Weinberg), многие полагают, что творчество — прерогатива молодежи, однако все зависит от того, о каком именно творчестве идет речь. 

Он считает, что можно выделить два вида творческого потенциала. Первый — концептуальный. Он подразумевает, что человек думает не так, как все. Обычно таким потенциалом обладают люди, которые только пришли в новую для них сферу и еще не знают всех ее правил, поэтому способны думать нестандартно и выходить за привычные рамки. Второй — экспериментальный. В таком случае люди целиком погружаются в сферу своей деятельности, накапливают знания в ходе работы, а затем отыскивают инновационные пути анализа, интерпретации или синтеза собранной информации. В этом случае они преодолевают путь проб и ошибок. 

В своем исследовании авторы выбрали 31 лауреата Нобелевской премии по экономике. Они распределили их по шкале, где на одном конце стоял концептуальный подход, а на другой — экспериментальный. Ранжирование основывалось на оценке самой значимой работы лауреатов и того, какой подход они в ней использовали. По мнению исследователей, концептуальный подход в экономике предполагает допущения и доказательства, основанные на математических формулах, а экспериментальный — ссылки на факты и построение гипотез на их основе. 

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Указав распределение, ученые выяснили, в каком возрасте лауреаты совершили самый значимый вклад в экономику. Оценка вклада выводилась также по количеству цитат и упоминаний в научных работах. Затем авторы соотнесли все данные и определили, какой возраст больше характерен концептуальному и экспериментальному подходу. Первому подошел промежуток между 25 и 29 годами, второму — возраст около 50 лет. 

"Мы считаем, что наши результаты не ограничиваются только экономикой, но применимы к творчеству в целом", — сказал Брюс Вайнберг. 

В прошлом году ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что способность находить нестандартные решения задач зависит от того, насколько слаженно работают три различные нейронные сети мозга.

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Исследования, Наука, Творчество, Периоды жизни.
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