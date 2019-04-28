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Вселенная расширяется быстрее, чем предполагали ученые
Вселенная расширяется быстрее, чем предполагали ученые

Вселенная расширяется быстрее, чем предполагали ученые

Вселенная расширяется быстрее, чем предполагали ученые
12:49 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости науки: Это указывает на то, что существует нечто, что космологические модели не учли.

Ученые NASA провели исследование с помощью космического телескопа Hubble и подтвердили, что Вселенная расширяется быстрее, чем считалось до этого времени, а если говорить точно, то на 9%.

И этот неизвестный фактор может объяснить, что произошло после Большого Взрыва.

Ученые точно знают, что Вселенная расширяется. Ведь отдаленные объекты в космосе, такие как галактики, двигаются все дальше от нас. В 2011 году ученые Адам Райсс, Сол Перлмуттер и Брайан Шмидт получили Нобелевскую премию по физике за предоставление доказательств того, что вселенная расширяется с ускорением.

Впрочем, возникли проблемы с оценкой скорости этого процесса. В 2016 году в NASA заявили, что Вселенная расширяется на 6-9% быстрее, чем ожидалось. Такой вывод был сделан на основе того, что ожидаемая траектория объектов после Большого Взрыва не совсем совпадает с реальной.

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"Если бы мы знали начальное количество составляющих Вселенной, таких как темная энергия и темная материя, и если бы мы провели правильные физические расчеты, тогда можно было бы отталкиваться от оценок первых периодов после Большого Взрыва. Так можно было бы предсказать, как быстро Вселенная должна расширяться сегодня", - сказал Райсс.

Оценки и наблюдения ранней Вселенной были сделаны с помощью спутника Planck, который принадлежит Европейскому космическому агентству. Они позволили определить уровень ускорения расширения. Однако, данные Hubble не совпадают с оценками, которые были сделаны ранее.

В исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters, Райсс и его коллеги отмечают, что вероятность случайности такого расхождения - одна к 100 тысяч.

"Это несоответствие росло и теперь достигло такого уровня, что его нельзя отвергать как ошибку. Мы такого не ожидали", - признал Райсса.

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"Речь идет не просто о несогласованности экспериментов. Мы оцениваем что-то фундаментально другое. Одна оценка касается того, насколько быстро расширяется Вселенная, которую мы видим. А другая - предсказаний, основанных на физике ранней Вселенной и на оценках того, как быстро она должна была бы расширяться. Если эти значения не совпадают, появляется очень большая вероятность, что мы не учитываем что-то важное в космологической модели", - пояснил он.

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Вселенная, Расширение Вселенной, Мнение физиков и астронавтов.
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