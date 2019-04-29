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Ученые разработали классификацию климатических облигаций

Ученые разработали классификацию климатических облигаций
13:33 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Классификацию климатических облигаций разработали сотрудники Финансово-экономического института ТюмГУ.

Было выделено 16 разновидностей облигаций в зависимости от их маркировки, валюты облигационного займа, срока действия и кредитного рейтинга.

Статья об этом опубликована в престижном журнале "Мировая экономика и международные отношения". 

"Классификация климатических облигаций возникла на основе систематизации существующих теоретических подходов и международной практики, - пояснила профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита ТюмГУ Ольга Мирошниченко.

Среди групп особо выделяются облигации, предназначенные для финансирования экологических проектов. По направлению использования привлекаемых с рынка средств они могут быть связаны с разработкой возобновляемых источников энергии и поиском путей рационального его использования, разработкой и проектированием экологически чистого транспорта, сохранением водных ресурсов и биоразнообразия. 

Здесь же значится борьба с отходами, рациональное использование земельных ресурсов и адаптация к климатическим изменениям. 

Как пояснила Ольга Мирошниченко, климатические и "зеленые" облигации – достаточно новый инструмент финансового рынка. Они становятся дополнительным инструментом формирования корпоративного капитала в условиях развития "зеленой" экономики.

Однако отсутствие единых теоретических подходов к классификации этих облигаций определяет фрагментарный характер статистических данных и становится причиной неоднозначности результатов исследований. 

Исследованию климатических облигаций посвящено немало работ зарубежных и отечественных авторов. Сингапурские специалисты отмечают их значение для устранения дефицита финансирования проектов в области возобновляемых источников энергии в Азии. 

Известные и полезные научные открытия XXI века

Норвежские исследователи утверждают, что "зеленые" финансы приводят к более высокому ВВП при одновременном переносе доходов от владельцев капитала на наемных работников. 

Российскими авторами климатические облигации рассматриваются, как механизм привлечения ресурсов для реализации экологически устойчивых проектов инвесторам. Многие указывают, что долг по выпущенным климатическим облигациям может быть погашен будущими поколениями, которые больше всего выиграют от снижения экологического ущерба, а в настоящее время риск его неликвидности пренебрежимо мал.

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Исследования, Облигации, Наука, Климат.
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