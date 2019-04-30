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Ученые выяснили, что утренние упражнения улучшили когнитивные способности в течение дня

Ученые выяснили, что утренние упражнения улучшили когнитивные способности в течение дня
11:41 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Результаты показали, что при выполнении утренних упражнений когнитивные способности участников улучшились - по сравнению с теми случаями, когда они не вставали со стула.

Показатели повышались, если к упражнениям добавлялись короткие перерывы с физической активностью.

Австралийские ученые из Мельбурнского университета провели исследование с участием взрослых людей, в котором показали зависимость когнитивных способностей человека от утренней физической нагрузки. Работа опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine.

Ранее исследователи из США провели опыт с участием добровольцев разных возрастов и определили, что аэробные упражнения (aerobic exercise) значительнее влияют на качество мышления, чем тренировка, направленная на растяжение мышц. Австралийские специалисты провели другой эксперимент, который продемонстрировал, что утренняя тренировка влияет на когнитивные способности индивида на протяжении всего рабочего дня. 

Они отобрали 65 добровольцев, чей возраст варьировался от 55 до 80 лет. Все участники прошли три этапа эксперимента с промежутком в шесть дней. На каждом этапе менялись условия работы. В первом волонтеры вели сидячий образ жизни и все восемь часов сидели на стуле. Во втором они проводили полчаса за ходьбой через час после начала работы. В третьем к предыдущему условию добавлялись трехминутные перерывы для ходьбы каждый час в течение всего дня. После этого добровольцы проходили тесты на память, внимание и проверку психомоторных функций.

Более того, ученые зафиксировали увеличение количества нейротрофина (вещества, стимулирующего и поддерживающего развитие нейронов) BDNF в те дни, когда физическая активность преобладала. 

Белок BDNF активен в гиппокампе, коре и переднем мозге — областях, отвечающих за обучение и память. Он также важен для долговременной памяти. 

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По мнению одного из авторов статьи Майкла Уилера (Michael Wheeler), это исследование наглядно показывает, почему стоит избегать постоянного сидения на месте. Он считает, что этот фактор критически важен для здоровья людей зрелого возраста, в частности для их интеллектуального благополучия. 

До этого специалисты из Национального института онкологии США провели исследование на большой выборке и выяснили, что у людей, которые до 40 лет не занимались спортом, физические упражнения все еще могут снизить риск смерти, если начать после указанной возрастной отметки.

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Здоровье, Упражнения, Спорт, Зарядка, Утрение упражнения.
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