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Ученые внутри метеорита обнаружили пылинку звезды - предшественницы Солнца

Ученые внутри метеорита обнаружили пылинку звезды - предшественницы Солнца
13:16 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Найденный в Антарктиде метеорит сохранил уникальную частицу вещества, рожденного звездой - прародительницей Солнечной системы.

Богатые силикатами хондриты — весьма распространенный вид метеоритов, так что ученые, анализировавшие один из них, обнаруженный в Антарктиде, вряд ли ожидали больших находок. Однако среди многочисленных включений в нем обнаружилось нечто действительно особенное — песчинка LAP-149. По мнению Пьера Энекура (Pierre Haenecour) и его коллег из Университета Аризоны, она может быть остатком звезды, существовавшей и погибшей еще до появления Солнца. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

В самом деле, предполагается, что часть материала, из которого образовалась наша звезда и ее планеты, сформировалась после гибели звезды предыдущего поколения. Однако на первых этапах формирования Солнца это вещество претерпело слишком глубокие преобразования и практически не сохранилось в исходном виде. Однако LAP-149 повезло оказаться включенным в кремниевый астероид, который не вошел в состав ни Солнца, ни планет и упал на Землю лишь миллиарды лет спустя, сохранив крошечный фрагмент древней звезды. 

Состав LAP-149 указывает на то, что образовалась она во взрыве новой звезды — двойной системы, состоявшей из белого карлика и соседней, не слишком массивной звезды — например, красного гиганта. Перетягивая его разреженное вещество, белый карлик то и дело вспыхивает, выбрасывая в окружающее пространство пыль, насыщенную тяжелыми химическими элементами. Оказался среди них и углерод-13, аномально высокое содержание которого указало на происхождение пылинки. Этого изотопа в нем примерно в 50 тысяч раз больше, нежели в среднем в Солнечной системе. 

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Химически он представляет собой графит, окруженный силикатами. К сожалению, объем пылинки чрезвычайно мал, в ней содержится слишком мало атомов, чтобы можно было провести анализ для определения возраста этого вещества. Впрочем, ученые обращают внимание на то, что состав антарктического хондрита близок к составу астероида (101955) Бенну, к которому приближается американский зонд OSIRIS-REx. Уже в нынешнем году он должен произвести забор грунта с его поверхности, а в 2023-м доставить его на Землю. Возможно, тогда в нашем распоряжении будет достаточно вещества старше самого Солнца.

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Солнце, Наука, Звезды, Метеорит.
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