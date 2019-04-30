Студенты победили на конкурсе лучших проектов NASA за теплицу для растений на Марсе

Новости науки: Проект получил название Demeter - в честь древнегреческой богини урожая Деметры.

Команду Дартмута наградили за дизайн теплицы, которая позволит астронавтам выращивать пищевые культуры на Марсе.

Команда из Дартмутского колледжа, состоящая из студентов старших курсов, выиграла конкурс NASA BIG Idea Challenge - 2019, представив футуристический дизайн-проект куполообразной марсианской теплицы.

Отмечается, что гидропонная структура может позволить астронавтам выращивать собственную еду на пустынной марсианской поверхности. Во вращающейся системе можно будет выращивать до восьми пищевых культур, а сама теплица будет ежедневно поставлять 3100 калорий для четырех астронавтов в течение 600 дней пребывания на Марсе.

Согласно проекту, в марсианской теплице будут расти капуста, соя, батат, картофель, брокколи, клубника, пшеница и чуфа. Массивный резервуар, заполненный питательным раствором под потолком, питает круговую систему лотков для культур с помощью гравитации. Светодиоды гарантируют, что растения получат достаточно солнечного света.

В дополнение к выращиванию продуктов питания во враждебной среде Марса теплицу Дартмута, получившую название Demeter - в честь древнегреческой богини урожая Деметры, можно транспортировать на миллионы километров от Земли, развернуть на другой планете и затем поддерживать, имея ограниченные технологии и ресурсы.

Команда рассчитывает, что вся конструкция может быть отправлена на Марс единым грузом весом в 9130 килограммов - это примерно десятая часть объявленной полезной нагрузки для космического корабля Starship oт SpaceX.

В рамках конкурса BIG Idea Challenge - 2019 от NASA (Breakthrough, Innovative, and Game-changing, BIG) специалисты по всей стране отбирали инновационные идеи по проектированию, установке и устойчивой эксплуатации теплицы Марса. Проект Дартмутского колледжа был одним из пяти финалистов, отобранных ранее в этом году NASA и Национальным институтом аэрокосмической промышленности (NIA).