"BioSolar Leaf": Стартап по очистке воздуха с помощью микроскопических растений (Видео)

Новости науки: Система Arborea BioSolar призвана революционизировать качество воздуха в Лондоне и во всем мире.

Стартап Arborea, базирующийся в Великобритании, запускает пилотный проект в лондонском кампусе Имперского колледжа, чтобы протестировать технологию BioSolar Leaf.

Система Arborea включает в себя выращивание микроскопических растений - микроводорослей или фитопланктона - на структурах, подобных солнечным панелям, которые могут быть установлены на земле, в зданиях и других объектах для улучшения качества воздуха. При фотосинтезе эти растения удаляют углекислый газ из воздуха, одновременно генерируя кислород. Согласно сайту стартапа, всего один акр их системы в плане очистки воздуха эквивалентен 100 акрам деревьев.

Arborea будет сотрудничать со специалистами из Имперского колледжа Лондона для разработки новых инновационных технологий, которые, как надеются эксперты, повысят качество воздуха в столице Великобритании. Учебное заведение предоставит компании, созданной бывшим студентом Джулианом Мельхиорри (Julian Melchiorri), финансирование на разработку пилотного проекта системы по выращиванию в кампусе в Уайт-Сити - районе на западе Лондона.

"Система Arborea BioSolar призвана революционизировать качество воздуха в Лондоне и во всем мире. Наша администрация планирует первыми разместить их в нашем районе: мы полны решимости, что Хаммерсмит и Фулхэм будут лидировать в очистке загрязненного воздуха. Эта передовая биотехнология - последнее и наиболее радикальное нововведение, появившееся в биотехнологическом центре Уайт-Сити. Специалисты Имперского кампуса уже меняют мир и показывают, чего можно достичь, когда ведущее в мире академическое учреждение и бизнес объединяются, чтобы проложить путь и развить местную экономику, которая работает для всех", - говорит глава управления лондонского района Хаммерсмит и Фулхэм Стивен Коуэн (Stephen Cowan).

Примечательно, что очистка воздуха - лишь одно из преимуществ технологии BioSolar Leaf: микроскопические растения также производят органический белок, который специалисты Arborea извлекают и используют для создания растительных пищевых продуктов.

"Когда я основал Arborea, моя цель состояла в том, чтобы бороться с изменением климата и одновременно решать критические вопросы, связанные с продовольственной системой. Наш пилотный проект будет производить экологически чистые пищевые добавки, одновременно очищая воздух, выделяя кислород и удаляя углекислый газ из окружающей среды. Это предоставит возможность в полной мере использовать преимущества BioSolar Leaf от Arborea в реальных условиях эксплуатации и поможет раскрыть весь потенциал технологии", - заявляет генеральный директор Arborea Джулиан Мельхиорри в опубликованном пресс-релизе.

Загрязнение воздуха считается серьезной проблемой во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 4,2 миллиона человек ежегодно умирают из-за загрязнения воздуха, а 91 процент населения планеты живет в районах, где качество воздуха не соответствует нормативным пределам ВОЗ.