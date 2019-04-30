Скачать
Вторник, 30.04.2019
Ельченко напомнил Европе об опасности ядерного вооружения в Крыму
Ельченко напомнил Европе об опасности ядерного вооружения в Крыму
Гуайдо заявил о переходе ВС Венесуэлы на его сторону
Гуайдо заявил о переходе ВС Венесуэлы на его сторону
Тоттенхэм - Аякс: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Аякс: онлайн-трансляция матча
Антипасха или Фомино воскресенье 5 мая: Значение и история праздника
Антипасха или Фомино воскресенье 5 мая: Значение и история праздника

"BioSolar Leaf": Стартап по очистке воздуха с помощью микроскопических растений (Видео)

"BioSolar Leaf": Стартап по очистке воздуха с помощью микроскопических растений (Видео)
21:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Система Arborea BioSolar призвана революционизировать качество воздуха в Лондоне и во всем мире.

Стартап Arborea, базирующийся в Великобритании, запускает пилотный проект в лондонском кампусе Имперского колледжа, чтобы протестировать технологию BioSolar Leaf.

Система Arborea включает в себя выращивание микроскопических растений - микроводорослей или фитопланктона - на структурах, подобных солнечным панелям, которые могут быть установлены на земле, в зданиях и других объектах для улучшения качества воздуха. При фотосинтезе эти растения удаляют углекислый газ из воздуха, одновременно генерируя кислород. Согласно сайту стартапа, всего один акр их системы в плане очистки воздуха эквивалентен 100 акрам деревьев.

Arborea будет сотрудничать со специалистами из Имперского колледжа Лондона для разработки новых инновационных технологий, которые, как надеются эксперты, повысят качество воздуха в столице Великобритании. Учебное заведение предоставит компании, созданной бывшим студентом Джулианом Мельхиорри (Julian Melchiorri), финансирование на разработку пилотного проекта системы по выращиванию в кампусе в Уайт-Сити - районе на западе Лондона.

Студенты победили на конкурсе лучших проектов NASA за теплицу для растений на Марсе
Студенты победили на конкурсе лучших проектов NASA за теплицу для растений на МарсеЧитать полностью

"Система Arborea BioSolar призвана революционизировать качество воздуха в Лондоне и во всем мире. Наша администрация планирует первыми разместить их в нашем районе: мы полны решимости, что Хаммерсмит и Фулхэм будут лидировать в очистке загрязненного воздуха. Эта передовая биотехнология - последнее и наиболее радикальное нововведение, появившееся в биотехнологическом центре Уайт-Сити. Специалисты Имперского кампуса уже меняют мир и показывают, чего можно достичь, когда ведущее в мире академическое учреждение и бизнес объединяются, чтобы проложить путь и развить местную экономику, которая работает для всех", - говорит глава управления лондонского района Хаммерсмит и Фулхэм Стивен Коуэн (Stephen Cowan).

Примечательно, что очистка воздуха - лишь одно из преимуществ технологии BioSolar Leaf: микроскопические растения также производят органический белок, который специалисты Arborea извлекают и используют для создания растительных пищевых продуктов.

"Когда я основал Arborea, моя цель состояла в том, чтобы бороться с изменением климата и одновременно решать критические вопросы, связанные с продовольственной системой. Наш пилотный проект будет производить экологически чистые пищевые добавки, одновременно очищая воздух, выделяя кислород и удаляя углекислый газ из окружающей среды. Это предоставит возможность в полной мере использовать преимущества BioSolar Leaf от Arborea в реальных условиях эксплуатации и поможет раскрыть весь потенциал технологии", - заявляет генеральный директор Arborea Джулиан Мельхиорри в опубликованном пресс-релизе.

Ученые разработали классификацию климатических облигаций

Загрязнение воздуха считается серьезной проблемой во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 4,2 миллиона человек ежегодно умирают из-за загрязнения воздуха, а 91 процент населения планеты живет в районах, где качество воздуха не соответствует нормативным пределам ВОЗ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

BioSolar Leaf, Стартап по очистке воздуха, Микроскопические растения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем рождения на 30 апреля в прозе и открытках
02 Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
03 СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"
04 Путин заговорил на украинском языке: какую фразу он сказал
05 Названы полезные свойства петрушки, о которых вы даже не знали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко и Зеленский обсудят ужесточение санкций против РФ
Порошенко и Зеленский обсудят ужесточение санкций против РФ
Украинцев предупредили о надвигающейся непогоде: объявлен оранжевый уровень опасности
Украинцев предупредили о непогоде
&quot;Паспортизация ОРДЛО&quot;: МИД Украины обратился к международным партнерам
МИД Украины обратился к международным партнерам
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (22.04 - 28.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь