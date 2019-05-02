Фантастические факты о реальных вещах в природе, которые невероятнее любой фантазии

Немало странных событий происходит и в обычной ежедневной жизни, причем многие из них не менее невероятны, чем чудеса вымышленных миров. Например, вы знали, что ваши кости крепче стали? Да-да, Супермен мог бы вам позавидовать… Что если сейчас вы узнаете, что апельсины на самом деле совсем не оранжевые? Вы в это поверите? Многие считают, что реальность скучна, но это совсем не так. Впереди вас ждет подборка самых неожиданных фактов, которые намного более восхитительные, чем большинство сказок.