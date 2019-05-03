Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Как смерть любимого персонажа влияет на психику зрителя

Как смерть любимого персонажа влияет на психику зрителя
01:55 Пт, 3 Май 2019 Телеграф naked-science.ru

Новости науки: Горечь утраты любимого персонажа вполне реальна и может иметь последствия для психики зрителя.

Сама мысль об оплакивании кого-то, кого никогда не существовало, может показаться абсурдной, особенно для тех, кто не проявляет каких-либо эмоций при просмотре фильма, сериала или при чтении книги. Но, несмотря на это, связь, пусть и односторонняя, между персонажем и зрителем может быть гораздо глубже, чем кажется.

 Профессор психологии Калифорнийского университета Ялда Улс говорит о привязанности зрителя к персонажу. "Исследователи на протяжении многих лет изучают феномен парасоциальных отношений, когда человек эмоционально привязывается к вымышленному персонажу или знаменитости. Эксперименты по парасоциальным отношениям также показывают, насколько реален персонаж для зрителя. Иначе говоря, чем больше мне нравится персонаж А, тем больше он для меня реален", — отмечает Улс.

Особенно четко это явление прослеживается на примере киновселенной Marvel. Для миллионов людей по всему миру Тони Старк и Стив Роджерс, присутствующие на экранах кинотеатров на протяжении 11 лет, стали не просто персонажами комиксов, но самыми настоящими друзьями и членами семьи. В заключительной части саги о Мстителях герои так или иначе уйдут на покой, поэтому для многих зрителей расставание с любимыми персонажами может стать настоящим ударом. "Тем не менее эти отношения вполне имеют смысл", — говорит Ялда Улс.

Хуже всех в этом отношении фанатам сериала "Игра престолов", вынужденным постоянно бороться с потерями. В Сети даже существует специальный "счетчик смертей", насчитывающий уже более 200 случаев утраты.

Персонажи — не единственная вымышленная вещь, которая может причинять боль от потери. Люди также могут испытывать горечь утраты от завершения любимого сериала, фильма или телешоу, даже если по сюжету все герои остаются живы. Так, результаты маркетингового исследования 2013 года, опубликованные в статье журнала Consumer Research, показали, что люди формируют эмоциальные связи как с персонажами, так и с реальными людьми, которые были поклонниками той же картины. Зрители страдают не только от расставания с любимыми героями, но и из-за отчуждения от социальной среды, окружающей то или иное произведение.

Общество привыкло признавать утратой потерю, например, близкого человека, однако, как и любая другая потеря, утрата любимого персонажа является важной частью жизни и должна приниматься во внимание. "Вы знаете, какое самое тяжелое горе для человека? Горе, которое он переживает прямо здесь и сейчас", — отмечает основатель центра психологической помощи Center for Loss and Life Transition Алан Вольфелт. Важно, чтобы такой человек мог переживать свою утрату, а окружающие оказывали ему поддержку. "Необходимо развить свою индивидуальность без ушедших персонажей. Это и есть работа над горем", — говорит Вольфелт.

Где снялись актеры "Игры престолов" сразу после смерти их персонажей в сериале

По словам психологов, если вы чувствуете себя несколько потерянным после смерти любимого персонажа, это всего лишь часть естественных психических процессов. "Всякий раз, когда вы говорите "ну, это просто домашнее животное" или "это просто фильм", вы минимизируете потерю для человека и не оставляете места для выхода эмоций", — отмечает Алан Вольфелт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Ученые, Мультфильм, Психологи, Персонаж, Зритель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
В Луну врезался огромный метеорит (Фото)
В Луну врезался огромный метеорит (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь