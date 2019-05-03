Как смерть любимого персонажа влияет на психику зрителя

Новости науки: Горечь утраты любимого персонажа вполне реальна и может иметь последствия для психики зрителя.

Сама мысль об оплакивании кого-то, кого никогда не существовало, может показаться абсурдной, особенно для тех, кто не проявляет каких-либо эмоций при просмотре фильма, сериала или при чтении книги. Но, несмотря на это, связь, пусть и односторонняя, между персонажем и зрителем может быть гораздо глубже, чем кажется.

Профессор психологии Калифорнийского университета Ялда Улс говорит о привязанности зрителя к персонажу. "Исследователи на протяжении многих лет изучают феномен парасоциальных отношений, когда человек эмоционально привязывается к вымышленному персонажу или знаменитости. Эксперименты по парасоциальным отношениям также показывают, насколько реален персонаж для зрителя. Иначе говоря, чем больше мне нравится персонаж А, тем больше он для меня реален", — отмечает Улс.

Особенно четко это явление прослеживается на примере киновселенной Marvel. Для миллионов людей по всему миру Тони Старк и Стив Роджерс, присутствующие на экранах кинотеатров на протяжении 11 лет, стали не просто персонажами комиксов, но самыми настоящими друзьями и членами семьи. В заключительной части саги о Мстителях герои так или иначе уйдут на покой, поэтому для многих зрителей расставание с любимыми персонажами может стать настоящим ударом. "Тем не менее эти отношения вполне имеют смысл", — говорит Ялда Улс.

Хуже всех в этом отношении фанатам сериала "Игра престолов", вынужденным постоянно бороться с потерями. В Сети даже существует специальный "счетчик смертей", насчитывающий уже более 200 случаев утраты.

Персонажи — не единственная вымышленная вещь, которая может причинять боль от потери. Люди также могут испытывать горечь утраты от завершения любимого сериала, фильма или телешоу, даже если по сюжету все герои остаются живы. Так, результаты маркетингового исследования 2013 года, опубликованные в статье журнала Consumer Research, показали, что люди формируют эмоциальные связи как с персонажами, так и с реальными людьми, которые были поклонниками той же картины. Зрители страдают не только от расставания с любимыми героями, но и из-за отчуждения от социальной среды, окружающей то или иное произведение.

Общество привыкло признавать утратой потерю, например, близкого человека, однако, как и любая другая потеря, утрата любимого персонажа является важной частью жизни и должна приниматься во внимание. "Вы знаете, какое самое тяжелое горе для человека? Горе, которое он переживает прямо здесь и сейчас", — отмечает основатель центра психологической помощи Center for Loss and Life Transition Алан Вольфелт. Важно, чтобы такой человек мог переживать свою утрату, а окружающие оказывали ему поддержку. "Необходимо развить свою индивидуальность без ушедших персонажей. Это и есть работа над горем", — говорит Вольфелт.

По словам психологов, если вы чувствуете себя несколько потерянным после смерти любимого персонажа, это всего лишь часть естественных психических процессов. "Всякий раз, когда вы говорите "ну, это просто домашнее животное" или "это просто фильм", вы минимизируете потерю для человека и не оставляете места для выхода эмоций", — отмечает Алан Вольфелт.