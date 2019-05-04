На продажу выставили фрагменты космического корабля "Аполлон-11"

Новости науки: В Mini Museum можно приобрести небольшую часть космического корабля NASA.

Отец создателя Mini Museum Ханса Фекса был научным сотрудником Национального института здравоохранения. После очередной поездки на Мальту он вернулся с несколькими артефактами и залил их эпоксидной смолой. Так у Фекса появилась идея для будущего музея.

"На протяжении десятилетий я не отпускал эту идею. Мне посчастливилось встретить много удивительных ученых, музейных кураторов, космонавтов и других искателей приключений. С их помощью и поддержкой тысяч людей по всему миру я смог собрать невероятную коллекцию, чтобы воплотить в жизнь свою мечту", — пишет он.

Mini Museum появился на Kickstarter еще в 2014 году, предложив первую коллекцию миниатюрных образцов "с Земли и из космоса". Недавно появилось четвертое обновление коллекции, в которое входят такие вещи, как внеземные аминокислоты, лунная пыль, древнеегипетские бусины, небольшой кусок памятного знака Голливуда и фрагменты костей динозавра.

Жемчужина космической коллекции Mini Museum — фрагмент термоскотча с "Аполлона-11". Часть термоскотча, из которой были получены эти образцы, обеспечивала теплоизоляцию для командного модуля NASA "Аполлон-11". Это тот самый корабль, который совершил посадку на Луне 20 июля 1969 года, а его пассажиры Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, ступившими на ее поверхность. Затем этот же командный модуль благополучно доставил Армстронга, Олдрина и пилота Майкла Коллинза обратно на Землю, приводнившись в Тихом океане 24 июля 1969 года.

Космический шаттл "Колумбия" не так знаменит, как "Аполлон-11", однако это первый в мире орбитальный космический корабль многоразового использования. В Mini Museum можно купить фрагмент высокотемпературной многоразовой теплоизоляции (HRSI), покрытый черным кварцевым стеклом. Эта теплоизоляция защищала 90% космического корабля от экстремальных температур, превышающих 1260 градусов по Цельсию. Ханс Фекс пишет на своем сайте: "Я провел большую часть жизни, собирая редкие и интересные предметы. За эти годы я смог собрать невероятную коллекцию, которой сейчас делюсь с миром".