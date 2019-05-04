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SpaceX назвали причину взрыва корабля Dragon 2

SpaceX назвали причину взрыва корабля Dragon 2
02:35 Сб, 4 Май 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Новости науки: Причиной инцидента с космическим кораблем Crew Dragon стала система активации двигателей SuperDraco.

В конце апреля этого года космический корабль Crew Dragon взорвался во время испытаний. В SpaceX заявили об "аномалии". Сейчас специалисты компании Илона Маска провели расследование и представили первые выводы: согласно им, причиной взрыва стала система активации двигателей корабля SuperDraco. При этом в компании исключают, что причина взрыва кроется в самих двигателях. Очевидно, узнать больше помогут новые данные.

SuperDraco — жидкостный ракетный двигатель, разработанный SpaceX специально для пилотируемого Crew Dragon. На аппарате установлены восемь таких двигателей: они предназначены для осуществления посадки, а также могут использоваться в качестве спасательной системы.

SpaceX подтвердила потерю пилотирумой капсулы Crew Dragon

Crew Dragon — первый пилотируемый космический корабль компании SpaceX. Сейчас за плечами аппарата один успешный тестовый запуск, осуществленный в беспилотном режиме.

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Взрыв, Космос, Причина, Космический корабль, SpaceX, Dragon 2.
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