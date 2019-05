SpaceX подтвердила потерю пилотирумой капсулы Crew Dragon

Космическая капсула Crew Dragon, которая должна была быть использована для первого пилотируемого орбитального полета космического корабля SpaceX была уничтожена во время недавних испытаний, и причина аварии до сих пор остается неизвестной.

Эту информацию официально подтвердили в SpaceX.

Вице-президент компании Ханс Кенигсман пояснил, что пока в компании не знают точных причин случившегося.

BREAKING: #SpaceX Crew Dragon suffered an anomaly during test fire today, according to 45th Space Wing. Smoke could be seen on the beaches.

"On April 20, an anomaly occurred at Cape Canaveral AFS during Dragon 2 static test fire. Anomaly was contained and no injuries." pic.twitter.com/If5rdeGRXO

