Воспаления во время беременности связали с психическими расстройствами ребенка

Новости науки: Эксперименты показали связь инфекций во время беременности с психическими расстройствами ребенка.

Исследователи из Университета Саскачевана в Канаде провели опыты на крысах. Они прививали беременным самкам вирусные инфекции и наблюдали за развитием их потомства. Результаты, опубликованные в журнале eNeuro, показали, что отпрыски таких грызунов имели повышенный риск развития психических заболеваний.

Условия, в которых находятся беременные млекопитающие, влияют на развитие плода и жизнь детеныша после рождения. До этого мы уже писали о работе ученых из Детского исследовательского института в Сиэтле, которая продемонстрировала, что на повышение риска внезапной детской смерти влияет даже одна сигарета в день во время беременности. Исследователи из Канады проверили, какое влияние оказывают вирусные инфекции.

Авторы предположили, что инфекция матери и воспаление могут сказываться на развитии мозга плода внутри утробы и располагают к психическим заболеваниям, включая шизофрению. Физиолог Джон Хоулэнд (John Howland) рассказал о важности работы: "Сотрудники моей лаборатории провели ряд исследований, связанных с влиянием воспаления во время беременности на поведение потомства, используя для этого крыс. Наши эксперименты, как и в других лабораториях по всему миру, выявляют долгосрочные последствия внутриутробного воздействия воспаления на детенышей".

В опыте задействовали 43 самки. Исследователи вирусом "включили" материнскую иммунную активацию, которую и связывают с развитием психических расстройств, а затем, после родов и взросления детенышей, провели тестирование потомства. Испытания показали, что эти грызуны имели ослабленную рабочую память и измененные реакции страха по сравнению с контрольной группой, а также демонстрировали более асоциальное поведение. Этот эффект распространялся как на самок, так и на самцов. Недавно вышла статья сотрудников Университета Вандербильта (штат Теннесси, США), которые определили 104 гена, способствующих развитию шизофрении у человека. Один из них также ответственен за расстройство аутистического спектра.