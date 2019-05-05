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В Луну врезался огромный метеорит (Фото)

В Луну врезался огромный метеорит (Фото)
02:35 Вс, 5 Май 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: В спутник Земли врезался большой метеорит на скорости 61 тысяча километров в час.

Теперь, после анализа данных, выяснилось, что вспышка была вызвана падением метеорита на спутник Земли. Статья об этом событии опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Полное лунное затмение происходит, когда Луна полностью уходит в тень Земли. Луна становится красной в результате рассеяния солнечного света в земной атмосфере. Эти события регулярно наблюдаются как астрономами, так и широкой публикой. Но затмение 21 января 2019 года отличалось от всех предыдущих.

В самом начале события никаких необычных явлений заметно не было. Но в 04:41 по Гринвичу, как раз когда лунную поверхность полностью закрыла тень Земли, астрономы-любители заметили вспышку света на спутнике. Согласно многочисленным сообщениям очевидцев, вспышка была достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом.

В отличие от Земли, у Луны нет атмосферы, которая защищает ее от метеоритных бомбардировок. Поэтому даже небольшие астероиды врезаются в ее поверхность. Поскольку эти удары происходят с огромной скоростью, породы мгновенно испаряются в месте удара, поднимая столб частиц разного размера. Свет от Солнца (тот самый, что обуславливает красный цвет Луны) рассеивается на этих частицах, в результате чего мы видим кратковременные вспышки.

В недавно опубликованной статье, описывающей произошедшее событие, используются данные с телескопов MIDAS (Moon Impacts Detection and Analysis System), которые анализируют метеоритную активность на Луне. Видеозапись с MIDAS зафиксировала момент удара. Вспышка после падения длилась 0,28 секунды. И это первый случай, когда ученым удалось снять вспышку от падения метеорита на Луну во время полного затмения.

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Телескопы MIDAS наблюдали ударную вспышку на нескольких длинах волн. В результате анализа ученые пришли к выводу, что врезавшийся в лунную поверхность метеорит имел массу около 45 килограммов, а его размер в поперечнике составлял от 30 до 60 сантиметров. Но благодаря высокой скорости — примерно 61 тысяча километров в час — это небесное тело вызвало вспышку, которую можно было наблюдать невооруженным глазом.

Ученые оценивают энергию столкновения в полторы тонны в тротиловом эквиваленте. Этого достаточно для образования кратера диаметром до 15 метров. Выброшенный мусор, по оценкам, достиг пиковой температуры в 5400° C — примерно такой же, как на поверхности Солнца (5507 °C).

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