NASA представило самую подробную панораму Вселенной

Новости науки: Новое изображение содержит в себе почти 7,5 тысячи снимков c телескопа "Хаббл", полученных за 16 лет его работы.

NASA объединило тысячи снимков "Хаббла" и создало самое детализированное на сегодня изображение Вселенной.

Оно содержит более 256 тысяч галактик, в том числе одни из самых старых, возраст которых 13,3 миллиарда лет. Фотография опубликована на сайте агентства.

NASA также представило видео, на котором показано, что за самым маленьким кусочком пространства на этом фото скрываются тысячи галактик, содержащие миллиарды звезд. По словам сотрудников агентства, до запуска новых космических телескопов получить более детальное изображение будет невозможно.

Стоит сказать, что, хотя это самое детальное изображение на сегодня, оно показывает нам всего полградуса ночного неба (или половину ширины указательного пальца на расстоянии вытянутой руки). Примерно столько же пространства занимает полная Луна на небосводе.

Команда работает над вторым набором изображений — общим объемом более 5200 снимков с "Хаббла", но в другой области неба. В будущем астрономы надеются составить фотографии Вселенной в инфракрасном и рентгеновском диапазонах с помощью двух других Больших обсерваторий NASA — космического телескопа "Спитцер" и рентгеновской обсерватории "Чандра".

Кроме того, готовящийся к запуску космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" позволит астрономам заглянуть глубже в невидимые человеческому глазу области волнового спектра, чтобы узнать, как растут новорожденные галактики. Разрешение изображения "Уэбба" превзойдет "Хаббл" и "Спитцер", что позволит получить еще более детализированные снимки Вселенной в разных волновых диапазонах.