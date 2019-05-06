В 2029 году мимо Земли пролетит 300-метровый астероид

Новости науки: Большинство астероидов все время пролетают близко к Земле, но обычно они никогда не пересекают орбиту Луны.

Через десять лет, 15 апреля 2029 года, астероид Апофис пролетит мимо Земли, едва не задев ее.

Он будет находиться так же близко, как некоторые из наших спутников, и всего в нескольких тысячах километров от атмосферы Земли. Об этом команда ученых сообщила на конференции по планетарной обороне IAA Planetary Defense Conference.

Однако Апофис — исключение. В 2029 году он будет находиться достаточно близко к нашей планете. А учитывая его диаметр, который составляет около 300 метров, Апофис можно будет увидеть с Земли невооруженным глазом в момент его пролета.

Группа астрономов из Национальной обсерватории Китт-Пик открыла Апофис в июне 2004 года. Астрономы смогли обнаружить его только за два дня до того, как технические и погодные проблемы помешали дальнейшим наблюдениям. К счастью, в том же году команда ученых из Австралии вновь увидела Апофис. Наблюдения вызвали настоящий переполох: первые орбитальные расчеты показали, что вероятность столкновения астероида с Землей в 2029 году составляет 2,7%. К счастью, дополнительные наблюдения исключили такую возможность.

Благодаря большому размеру этого астероида, мы можем довольно точно предсказать его орбиту аж на десятилетие вперед. Это дает ученым время на подготовку. Есть длинный перечень научных экспериментов, которые мы могли бы провести, и десятилетие, чтобы решить, какие из них точно стоит осуществить.

Судя по результатам последних высадок космических аппаратов на астероид Бенну и комету Чурюмова — Герасименко, стоит ожидать, что и предполагаемая высадка на Апофис увенчается успехом. Мы могли бы получить новые данные о том, из чего состоят астероиды, подобные Апофису, лучше представить, как выглядела Солнечная система миллиарды лет назад, а также узнать историю нашей планеты.