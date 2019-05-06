Древнейший некрополь нашли в районе Великих пирамид Гизы

Новости науки: Великие пирамиды Гизы - комплекс древних пирамид, расположенных в пригороде Каира - современной столицы Египта.

Это одно из самых древних египетских кладбищ, ему четыре с половиной тысячи лет.

Министерство по делам древностей Египта сообщило о находке древнего некрополя, которому, по оценкам археологов, 4,5 тысячи лет. Он находится недалеко от пирамид Гизы. Внутри уже обнаружили два саркофага.

Их построили во время правления IV-VI династий, что соответствует XXVI-XXIII векам до нашей эры. В комплекс входят: пирамида Хеопса, также известная как пирамида Хуфу, — крупнейшая из египетских пирамид и единственный оставшийся памятник из семи чудес древнего мира, — пирамида Хафры и ряд менее крупных пирамид. Некрополь отыскали к юго-востоку от них.

Там археологи обнаружили несколько гробниц. В одной из них хранилось сразу два саркофага — оба неповрежденные. О том, вскрывали ли исследователи сами саркофаги и сохранились там останки покойников, министерство не сообщило. Анализ иероглифических надписей показал, что оба мужчины жили примерно четыре с половиной тысячи лет назад, во времена V династии, уже после того, как в Египте возвели пирамиды Гизы.

Археологи выяснили имена обоих мужчин. Первого звали Бехнуи-Ка, второго — Нуи Ху. Судя по титулам, которыми их нарекли, они имели высокое положение в обществе. На основе надписей специалисты вывели, что Бехнуи-Ка служил жрецом богини закона и миропорядка Маат, был судьей и при этом обладал рядом других более изощренных титулов: например, "очиститель царей: Хафры, Усеркафа и Ниусерры". Фараон Хафра принадлежал к IV династии, а Усеркаф и Ниусерра — к пятой, причем первый из них стал ее основателем. Интересно, что имя Бехнуи-Ка нигде раньше не встречалось среди археологических артефактов плато Гизы.

Нуи Ху, судя по надписям, тоже имел высокие титулы: "следящий за новыми поселениями", "властитель великих территорий" и "очиститель царя Хафры". Анализ артефактов и надписей все еще продолжается, поэтому, вероятно, исследователи отыщут новую информацию.

Вместе с тем в гробнице нашли известняковую статую, которая может с равной вероятностью отражать как Бехнуи-Ка, так и Нуи Ху. Помимо нее, там хранились каменные гравюры и деревянные маски. По словам археологов, некрополь использовали повторно примерно 2,6 тысячи лет назад. Они отмечают, что практика повторного использования гробниц не редкость для Древнего Египта.

Летом прошлого года в Александрии нашли крупный черный саркофаг весом 30 тонн. Канализационная жидкость повредила его содержимое, но Министерство по делам древностей Египта проанализировало останки и сообщило, как выглядели похороненные там люди.