Самая редкая и ценная группа крови в мире

Новости науки: Золотая кровь или с нулевым резус-фактором, является чрезвычайно редкой группой крови, которая была выявлена всего у 43 человек по всему миру за последние 50 лет.

Золотая кровь востребована как для научных исследований, так и для переливания крови. Вместе с тем, она является невероятно опасной для жизни людей, в теле которых она течет, из-за своего дефицита. Чтобы понять золотую кровь, нужно для начала разобраться с другими группами крови. Кровь может выглядеть одинаково в каждом человеке, но на самом деле она отличается.

На поверхности каждого из эритроцитов имеется до 342 антигенов - молекул, которые запускают производство определенных специализированных белков, называемых антителами. Именно отсутствие определенных антигенов определяет тип крови человека. Около 160 из этих антигенов считаются общими, то есть они находятся на поверхности эритроцитов большинства людей на планете. если у кого-то отсутствует антиген, который встречается у 99 процентов всех людей, то кровь этого человека считается редкой, а если у него отсутствует антиген, который есть у 99,99 процентов людей, то его кровь считается очень редкой.

342 известных антигена относятся к 35 системам групп крови, из которых Rh, или "резус", является самой большой, с 61 антигеном. Нередко людям не хватает одного из этих антигенов. Например, в крови приблизительно 15% представителей европеоидной расы отсутствует антиген D, самый важный Rh-антиген, что делает их обладателями отрицательного резус-фактора.

Напротив, группы крови с отрицательным резус-фактором гораздо реже встречаются в азиатских популяциях (0,3 процента). Но что, если у человека отсутствуют все Rh-антигены? еще полвека назад врачи считали, что такие эмбрионы не способны выжить даже в матке, не говоря уже о том, чтобы развиться в нормального, здорового взрослого человека. Однако в 1961 году у коренной жительницы Австралии была обнаружена кровь с нулевым резус-фактором. Это означало, что у нее в крови отсутствовали все Rh-антигены, что в то время казалось невероятным. С тех пор на всей планете было выявлено 43 человека с нулевым резус-фактором.

Кровь с нулевым резус-фактором называют "золотой" по двум причинам. Наиболее важной является то, что полное отсутствие Rh-антигенов означает, что "золотая кровь" может быть принята любым, у кого редкая группа крови в системе резус-фактора. ее потенциал для спасения жизни настолько огромен, что, хотя образцы, сданные в банки крови, являются анонимными, ученые часто пытаются отследить доноров с нулевым резус-фактором, чтобы попросить их пожертвовать больше.

Однако ввиду своего дефицита золотая кровь используется только в самых крайних случаях, поскольку ее практически невозможно заменить. Более того, золотая кровь представляет собой огромную научную ценность, поскольку она способна помочь исследователям разгадать тайны физиологической роли интригующе сложной системы резус-фактора.

Кровь с нулевым резус-фактором можно влить любому, у кого кровь с негативным резус-фактором, поэтому ученые говорят, что она на вес золота. Но что, если человеку, который родился с такой необычной группой крови, понадобится переливание? Это может стать огромной проблемой, поскольку их организму подходит только кровь с нулевым резус-фактором. С золотой кровью опасно жить. если они получат кровь от человека с положительным резус-фактором, то это может вызвать в их организме потенциально смертельную реакцию иммунной системы.

В 2014 году журнал The Atlantic писал о Томасе, одном из 43 жителей планеты Земля, у которых была обнаружена кровь с нулевым резус-фактором, и о мерах предосторожности, которые он принимал на протяжении всей своей жизни, чтобы не оказаться в ситуациях, когда ему потребуется переливание крови. Когда он был ребенком, родители не позволяли ему ездить в летний лагерь, опасаясь, что с ним может произойти несчастный случай. Став взрослым, он всегда осторожно водил автомобиль и никогда не путешествовал по странам, где не было современных больниц. Он также носил с собой специальную карточку, которая подтверждала, что он был обладателем редкой группы крови, на тот случай, если его когда-нибудь госпитализируют.

Золотая кровь - это одновременно проклятие и благословение. С одной стороны, у вас есть возможность спасти бесчисленное множество жизней, просто сдав кровь, но с другой, вы постоянно беспокоитесь о том, чтобы избегать ситуаций, когда вам может понадобиться переливание крови.

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