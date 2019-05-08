Кошачья еда, приготовленная в домашних условиях, может быть опасной для питомца

Новости науки: Домашняя еда для кошек может быть опасна для их здоровья.

Еда, приготовленная в домашних условиях, не только не сбалансирована для кошачьего организма, но и может содержать опасные ингредиенты.

Это показало исследование 114 рецептов кошачьей еды, взятых из интернет-источников. Оно было опубликовано в Journal of the American Veterinary Medical Association.

В интернете можно найти огромное количество рецептов еды для домашних животных. Многие из них публикуют ветеринары с учетом всех необходимых для питомцев веществ. Однако, как показывает новое исследование, таким рецептам зачастую нельзя доверять: содержание питательных веществ в домашних блюдах очень низко, а иногда они содержат и вовсе токсичные для животных соединения.

Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе провели анализ 114 рецептов кошачьей еды из онлайн-источников и книг, написанных ветеринарами. Компьютерный анализ удалось провести только для 94 рецептов, и ни одно из блюд не содержало все необходимые питательные вещества для удовлетворения потребностей животных (согласно рекомендациям Национального исследовательского совета США по надбавкам для взрослых кошек).

В рецептах не хватало питательных веществ, независимо от источника и авторства, хотя блюда, которые предлагали ветеринары, были ближе всего к суточной норме для животных. В большинстве рецептов вообще не содержалось трех и более питательных веществ, а в некоторых — до 19.

Семь процентов рецептов предусматривали ингредиенты, которые потенциально токсичны для кошек: чеснок, лук и лук-порей. Исследователи также нашли рецепты, которые включали сырые продукты животного происхождения, которые потенциально могут содержать вызывающих инфекцию бактерий и паразитов.

Будут ли эти рецепты наносить вред кошкам, зависит от режима питания, продолжительности пребывания кошки на диете, здоровья животного и недостатка основных элементов в ее рационе.

Эксперименты с диетой других животных — макак, — наоборот, продлили им жизнь. Ученые считают, что это произошло из-за снижения калорийности рациона.