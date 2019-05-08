Исследователи остановили онкогенез у мышей

Новости науки: Ученые по всему миру применяют разные подходы для того, чтобы найти способы остановить распространение метастазов.

Исследователи утверждают, что процессы в организме человека схожи, поэтому в дальнейшем этот метод может стать основой для борьбы с раком.

Биологи из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) провели эксперименты на мышах и показали, что совместная работа двух белков может остановить онкогенез. Результаты опубликованы в журнале Developmental Cell.

В начале года ученые из Базельского университета (Швейцария) сообщили об успехах в этой области. Им удалось выделить вещество, которое способно остановить распространение метастазов при раке груди. В их экспериментах участвовали мыши, но в будущем биологи планируют провести клинические испытания на людях. Специалисты из Федеральной политехнической школы Лозанны тоже пока проводят опыты на грызунах.

Они сосредоточились на двух белках — Activin B и ALK7. Первый относится к комплексу активинов — представителям надсемейства лигандов трансформирующего ростового фактора beta (TGFß). Он участвует в регулировании роста и распространении клеток, метаболизме и иммунном ответе. Протеин ALK7, или ACVR1C, кодируется одноименным геном и служит рецептором первого типа для сигнальных молекул TGFß. Активация в опухолевых клетках сигнального пути ALK7 при помощи лиганда Activin B вызывает апоптоз (процесс клеточной гибели). Чтобы избежать апоптоза, раковые клетки прибегают к двум сценариям: подавлению Activin B или ALK7. Подавление последнего также приводит к метастазированию. Однако продуцирование обоих белков способно остановить распространение метастазов и вызвать смерть опухолевых клеток у мышей.

В исследовании ученые использовали модели нейроэндокринного рака поджелудочной железы и рака молочной железы. Вместе с тем они наблюдали за пациентами с разными типами рака и заметили связь между низкой вероятностью рецидива и присутствием протеина ALK7. Для того чтобы удостовериться в работоспособности механизма Activin B и ALK7 в человеческом теле, потребуются дополнительные испытания.

В начале 2019-го израильская фармацевтическая компания Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi) заявила, что через год получит "полноценное лекарство от рака". "Наше лекарство от рака будет эффективным с первого дня, его эффект будет длиться несколько недель, а сам препарат не будет иметь никаких или лишь минимальные побочные эффекты при более низкой стоимости", — сказал председатель правления компании Дэн Аридор (Dan Aridor).