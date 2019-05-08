Археологи вскрыли 4000-летнюю священную гробницу

Новости науки: Находку относят к позднему хараппскому периоду истории Индии.

Исследователи обнаружили чрезвычайно древние саркофаги — артефакты Хараппской цивилизации.

Раскопки проводили на левом берегу реки Джамна, примерно в 70 километрах к северо-востоку от Дели.

Обнаруженные индийскими археологами гробницы имеют возраст приблизительно четыре тысячи лет и представляют собой "гробы на ножках".

В них нашли останки, принадлежащие двум женщинам. Среди любопытных находок — золотые бусы, меч, лук, наконечники стрел и керамические изделия.

Хараппская, или Индская цивилизация — третья по времени появления человеческая цивилизация после египетской и месопотамской.

Из всех трех она занимала самую большую территорию, превосходя по этому показателю две другие вместе взятые.

Ранее, напомним, стало известно, что у пирамид Гизы нашли древний некрополь. Это одно из самых старых египетских кладбищ, ему более четырех тысяч лет.