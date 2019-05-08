Скачать
Среда, 08.05.2019
Волкер - о делегации США на инаугаурции Зеленского и диалоге о Донбассе
Волкер - о делегации США на инаугаурции Зеленского и диалоге о Донбассе
Госдеп США уведомил МИД Украины об отзыве Йованович
Госдеп США уведомил МИД Украины об отзыве Йованович
Аякс - Тоттенхэм: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
Аякс - Тоттенхэм: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
Обнародовано имя сына Меган Маркл и принца Гарри
Обнародовано имя сына Меган Маркл и принца Гарри

Археологи вскрыли 4000-летнюю священную гробницу

Смотрите фото (3)
Археологи вскрыли 4000-летнюю священную гробницу
15:14 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Находку относят к позднему хараппскому периоду истории Индии.

Исследователи обнаружили чрезвычайно древние саркофаги — артефакты Хараппской цивилизации.

Раскопки проводили на левом берегу реки Джамна, примерно в 70 километрах к северо-востоку от Дели. 

Обнаруженные индийскими археологами гробницы имеют возраст приблизительно четыре тысячи лет и представляют собой "гробы на ножках". 

В них нашли останки, принадлежащие двум женщинам. Среди любопытных находок — золотые бусы, меч, лук, наконечники стрел и керамические изделия.

Хараппская, или Индская цивилизация — третья по времени появления человеческая цивилизация после египетской и месопотамской.

Археологи нашли на Филиппинах останки людей нового вида

Из всех трех она занимала самую большую территорию, превосходя по этому показателю две другие вместе взятые.

Ранее, напомним, стало известно, что у пирамид Гизы нашли древний некрополь. Это одно из самых старых египетских кладбищ, ему более четырех тысяч лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Индия, Исследования, Наука, Археологи, Гробница, Расскопки, 4000-летняя священная гробница.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 мая – День святого Марка
02 Инаугурация Зеленского может состояться уже в июне
03 Гороскоп на сегодня, 8 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
05 Короткие поздравления с днем рождения на 8 мая: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Общий уровень инфляции в Украине достиг 8,8%
Общий уровень инфляции в Украине достиг 8,8%
В ИНП Украины предлагают перенести выходной на 8 мая
В ИНП Украины предлагают перенести выходной на 8 мая
В Турции на горе Улудаг внезапный майский снег
В Турции на горе Улудаг внезапный майский снег
Красота требует жертв: Ким Кардашьян выбрала &quot;мокрое&quot; платье для Met Gala 2019
Ким Кардашьян выбрала "мокрое" платье для Met Gala 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь