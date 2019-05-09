Ученые узнали о существовании камня из Стоунхенджа

Новости науки: Небольшой кусочек памятника был изъят 60 лет назад во время раскопок.

Местонахождение двух других камней из Стоунхенджа остается загадкой. В Британию из США вернули фрагмент Стоунхенджа.

Об этом сообщает BBC. В 1958 году археологи поднимали камни кромлеха, два вертикальных и один горизонтальный. Во время работ в вертикальных камнях нашли трещины. Для того, чтобы из укрепить, камни просверлили и вставили в них металлические стержни. Работы замаскировали фрагментами песчаника.

Когда рабочие, сверлили камни, они извлекли три однометровых стержня из камня. Один из них взял себе англичанин Роберт Филлипс. В тот момент он работал в компании Van Moppes, которая помогала укреплять гигантские камни сооружения.

Местонахождение фрагмента до недавнего времени было неизвестно. В течение 60 лет Филлипс хранил у себя кусочек Стоунхенджа. Археологи проанализируют химический состав стержня.

Местонахождение двух других стержней из Стоунхенджа остается загадкой.