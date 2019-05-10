На МКС доставлен биореактор, который производит пищу и кислород

Новости науки: Биореактор на основе водорослей может создать замкнутую систему жизнеобеспечения на космическом корабле.

Сейчас реактор проходит испытания на МКС, которые позволят оценить его пригодность для длительных космических полетов. О проекте ученые подробно рассказали на 69-м Международном конгрессе аэронавтики.

Биореактор прибыл на космическую станцию 6 мая на грузовом корабле SpaceX Cargo Dragon. Эксперимент предполагает использование одноклеточных водорослей Chlorella vulgaris для преобразования углекислого газа, выдыхаемого космонавтами, в кислород и съедобную биомассу.

Ожидается, что биореактор будет работать совместно с физико-химической системой рециркуляции воздуха, которая была доставлена на космическую станцию в 2018 году. Эта установка извлекает метан и воду из углекислого газа в кабине космической станции. В свою очередь, водоросли в новом биореакторе будут использовать оставшийся углекислый газ для получения кислорода.

В дополнение к выработке кислорода водоросли производят питательную биомассу, которую космонавты могли бы съесть. Создание такой пищи из углекислого газа позволит людям брать в космические путешествия меньше продовольствия. По оценкам исследователей, примерно 30 процентов пищи астронавта можно заменить водорослями из-за высокого содержания белка в них.

Для преобразования углекислого газа в кислород и глюкозу при помощи фотосинтеза водоросли поглощают энергию искусственного света, источники которого расположены внутри установки.