Скачать
Суббота, 27.04.2019
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019 (онлайн-трансляция)
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019 (онлайн-трансляция)
Путин о переговорах с Зеленским: Я бы с удовольствием подискутировал
Путин о переговорах с Зеленским: Я бы с удовольствием подискутировал
Усик показал, как готовится к дебюту в хэвивейте
Усик показал, как готовится к дебюту в хэвивейте
Певица MARUV не перестает удивлять: очередная смена имиджа
Певица MARUV не перестает удивлять: очередная смена имиджа

Honey и Bumble: астропчелы прибыли на МКС (Видео)

Honey и Bumble: астропчелы прибыли на МКС (Видео)
13:29 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: После первых тестов роботы начнут выполнять рутинную работу, освобождая от нее астронавтов.

Девятнадцатого апреля к Международной космической станции (МКС) пристыковался грузовой космический корабль Cygnus. На его борту находилось два робота, которых в NASA называют Астропчелами (Astrobees). Сейчас они проходят первые испытания. Об этом сообщает издание Astronomy.

Астропчелы — летающие роботизированные системы в виде кубов, которые предназначены для выполнения ряда разнообразных функций. Всего их три экземпляра: Honey, Bumble и Queen. Первые два недавно прибыли на МКС. Третий должен прилететь туда этим летом. Honey и Bumble проходят первые тесты: астронавты проверяют, не повредилась ли конструкция во время полета.

Каждый робот использует электрический вентилятор для перемещения в условиях микрогравитации. По словам руководителя отдела робототехники NASA Терри Фонга (Terry Fong), инженеры тестировали аппараты на Земле, но воссоздать те же самые условия очень сложно, поэтому сейчас важно убедиться, что роботы ведут себя именно так, как предполагали создатели. На каждом из трех экземпляров установлено шесть камер, которые необходимы для навигации и построения трехмерной карты МКС. Вместе с тем они поддерживают удаленное управление с Земли.

 Астронавт Кристина Кох проведет на МКС 328 дней (Видео)

Первая задача, которая стоит перед Honey и Bumble, — инвентаризация. Они оснащены RFID-сканерами и с их помощью проверят наличие всей аппаратуры. Однако это лишь первое задание — затем они приступят к более сложной работе. К примеру, в NASA собираются реализовать проект под названием SoundSee. В ходе него Астропчелы воспользуются специальным микрофоном для записи звука на МКС, чтобы затем обработать аудиодорожку при помощи искусственного интеллекта, который поможет в диагностике повреждений. Фонг сравнивает это с тем, как автомеханики по звуку двигателя определяют неисправности в работе машины.

 

NASA запустит к МКС грузовой корабль Cygnus
NASA запустит к МКС грузовой корабль Cygnus Читать полностью

Второй важный проект — тестирование роботизированной руки, которую разработал Стэнфордский университет. Поскольку в дальнейших космических миссиях, в том числе в экспедиции к Марсу, роль роботов возрастет, уже сейчас важно отрабатывать наилучшие решения для их эксплуатации. Пока инструмент все еще находится на Земле, но инженеры планируют отправить его на МКС вместе с третьей Астропчелой этим летом.

Напомним, в прошлом году на МКС прибыл робот с искусственным интеллектом, полное имя которого — Crew Interactive Mobile Companion (Мобильный интерактивный помощник экипажа), или просто Cimon. Он работает аналогично виртуальному помощнику Apple Siri или Alexa от Amazon.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Космос, МКС, Технологии, Астронавты, Космонавтика, Техно, Астропчелы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Шикарная фигура": Елена-Кристина Лебедь поразила вызывающим нарядом
02 Экс-президент Польши: Зеленский не хочет говорить с Путиным один на один
03 Гройсман рассказал о встрече с Зеленским
04 Разумков рассказал о деталях встречи Зеленского с Гройсманом
05 В ЦИК назвали дату объявления итогов выборов президента Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Спасатели предупредили о рисках схода лавин в Карпатах
Спасатели предупредили о рисках схода лавин в Карпатах
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Королеве все к лицу: необычный для Елизаветы II черный наряд
Королеве все к лицу: необычный для Елизаветы II черный наряд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь