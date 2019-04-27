Honey и Bumble: астропчелы прибыли на МКС (Видео)

Новости технологии: После первых тестов роботы начнут выполнять рутинную работу, освобождая от нее астронавтов.

Девятнадцатого апреля к Международной космической станции (МКС) пристыковался грузовой космический корабль Cygnus. На его борту находилось два робота, которых в NASA называют Астропчелами (Astrobees). Сейчас они проходят первые испытания. Об этом сообщает издание Astronomy.

Астропчелы — летающие роботизированные системы в виде кубов, которые предназначены для выполнения ряда разнообразных функций. Всего их три экземпляра: Honey, Bumble и Queen. Первые два недавно прибыли на МКС. Третий должен прилететь туда этим летом. Honey и Bumble проходят первые тесты: астронавты проверяют, не повредилась ли конструкция во время полета.

Каждый робот использует электрический вентилятор для перемещения в условиях микрогравитации. По словам руководителя отдела робототехники NASA Терри Фонга (Terry Fong), инженеры тестировали аппараты на Земле, но воссоздать те же самые условия очень сложно, поэтому сейчас важно убедиться, что роботы ведут себя именно так, как предполагали создатели. На каждом из трех экземпляров установлено шесть камер, которые необходимы для навигации и построения трехмерной карты МКС. Вместе с тем они поддерживают удаленное управление с Земли.

Первая задача, которая стоит перед Honey и Bumble, — инвентаризация. Они оснащены RFID-сканерами и с их помощью проверят наличие всей аппаратуры. Однако это лишь первое задание — затем они приступят к более сложной работе. К примеру, в NASA собираются реализовать проект под названием SoundSee. В ходе него Астропчелы воспользуются специальным микрофоном для записи звука на МКС, чтобы затем обработать аудиодорожку при помощи искусственного интеллекта, который поможет в диагностике повреждений. Фонг сравнивает это с тем, как автомеханики по звуку двигателя определяют неисправности в работе машины.

Второй важный проект — тестирование роботизированной руки, которую разработал Стэнфордский университет. Поскольку в дальнейших космических миссиях, в том числе в экспедиции к Марсу, роль роботов возрастет, уже сейчас важно отрабатывать наилучшие решения для их эксплуатации. Пока инструмент все еще находится на Земле, но инженеры планируют отправить его на МКС вместе с третьей Астропчелой этим летом.

Напомним, в прошлом году на МКС прибыл робот с искусственным интеллектом, полное имя которого — Crew Interactive Mobile Companion (Мобильный интерактивный помощник экипажа), или просто Cimon. Он работает аналогично виртуальному помощнику Apple Siri или Alexa от Amazon.