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Джефф Безос представил план по колонизации орбиты Земли
Джефф Безос представил план по колонизации орбиты Земли

Джефф Безос представил план по колонизации орбиты Земли

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Джефф Безос представил план по колонизации орбиты Земли
14:31 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Пресс-конференция, на которой Джефф Безос сообщил о планах по колонизации орбиты, была приурочена к презентации посадочного модуля Blue Moon.

Джефф Безос — основатель торговой площадки Amazon — заявил, что хочет начать строить орбитальные колонии с климатом как на Гавайях.

Об этом миллиардер рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне. 

В 1976 году американский физик Джерард О’Нилл в своей книге "Высокий рубеж" предложил модель орбитальной станции, которую затем окрестили "цилиндром О’Нилла". Она представляет собой космическую станцию сигарообразной формы, вращающуюся вокруг своей оси. К ее корпусу крепится кольцо диаметром восемь километров, внутри которого могут жить люди. Предполагается, что при определенной скорости вращения внутри кольца такого диаметра может достигаться сила притяжения, сравнимая с земной. 

Взяв за основу модель цилиндра О’Нилла, глава торговой площадки Amazon представил концепт орбитальной колонии, которую он планирует построить с помощью своей аэрокосмической компании Blue Origin.

Миллиардер заявил, что, хотя строительство таких поселений входит в его планы, это вряд ли удастся сделать в ближайшее время из-за недостаточного развития технологий.

По словам главы Amazon, в колонии смогут проживать до триллиона человек, а архитектура зданий внутри кольца будет напоминать земную. Климат в орбитальных поселениях будет схож с гавайским, а о землетрясениях и других стихийных бедствиях жители смогут забыть навсегда.

Стало известно, Земля сталкивается с астероидами вдвое чаще, чем 300 миллионов лет назад

О разработке технологий для постройки таких поселений Безос задумался еще в 1980-х, будучи студентом Принстона. Сегодня он владеет крупнейшей торговой площадкой в мире и занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей по версии журнала Forbes с состоянием в 112 миллиардов долларов. Сам Джефф Безос говорит, что будущее за "мечтателями" — людьми, фантазирующими и придумывающими технологии, которые другие затем претворяют в жизнь.

Ранее владелец Amazon раскрыл планы по доставке грузов на Луну с помощью ракет New Glenn, SLS и Atlas V и разрабатываемого Blue Origin посадочного модуля Blue Moon.

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Земля, Джефф Безос, Орбита Земли, Blue Moon, План по колонизации орбиты Земли.
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