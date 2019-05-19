Полнолуние 19 мая: что нельзя делать в этот день

Полнолуние произошло в ночь с субботы на воскресенье, в 00:12 по киевскому времени. Это считается переходом с 14 на 15 сутки.
Мы уже писали о том, как правильно вести себя в этот день, а именно:
Также желательно настраивать себя на положительный лад, забыть об обидах, ограничить себя во вредных продуктах питание и очистить свой разум от плохих мыслей.
Что не рекомендуется делать 19 мая
Астрологи советуют в полнолуние настроится на творческий лад. Работа пройдет продуктивно, что, конечно, скажется на плодотворности в любой сфере деятельности.
Ранее мы писали о том, что NASA выбрало 11 компаний для производства посадочного модуля лунной миссии. В ряд фирм вошли также SpaceX, Boeing и Blue Origin. Первые работы пройдут в ближайшие полгода.