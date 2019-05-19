Полнолуние 19 мая: что нельзя делать в этот день

Новости науки: Астрологи рекомендуют держать под контролем свою эмоциональность.

Полнолуние произошло в ночь с субботы на воскресенье, в 00:12 по киевскому времени. Это считается переходом с 14 на 15 сутки.

Мы уже писали о том, как правильно вести себя в этот день, а именно:

Стоит перенести важные встречи и переговоры на другой день.

Держите свои мысли при себе и не выказывайте оппонентам своего недоверия.

Главное, сохранить гармонию и хорошие отношения с окружающими.

Также желательно настраивать себя на положительный лад, забыть об обидах, ограничить себя во вредных продуктах питание и очистить свой разум от плохих мыслей.

Что не рекомендуется делать 19 мая

Не стоит принимать важные решения в одиночку. Обратитесь за советом к самым близким людям.

Запрещено поддаваться лести и внушениям со стороны. Доверяйте собственному разуму.

Перестаньте также поддаваться негативу и негативным мыслям. Ни к чему хорошему это не приведет.

Астрологи советуют в полнолуние настроится на творческий лад. Работа пройдет продуктивно, что, конечно, скажется на плодотворности в любой сфере деятельности.

Ранее мы писали о том, что NASA выбрало 11 компаний для производства посадочного модуля лунной миссии. В ряд фирм вошли также SpaceX, Boeing и Blue Origin. Первые работы пройдут в ближайшие полгода.