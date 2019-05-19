Скачать
Среда, 22.05.2019
ООС: За сутки трое украинских военных получили ранения
ООС: За сутки трое украинских военных получили ранения
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Сегодня День Николая Чудотворца: что нельзя делать этот день
Сегодня День Николая Чудотворца: что нельзя делать этот день

Полнолуние 19 мая: что нельзя делать в этот день

Полнолуние 19 мая: что нельзя делать в этот день
14:49 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

Новости науки: Астрологи рекомендуют держать под контролем свою эмоциональность.

Полнолуние произошло в ночь с субботы на воскресенье, в 00:12 по киевскому времени. Это считается переходом с 14 на 15 сутки.

Мы уже писали о том, как правильно вести себя в этот день, а именно:

  • Стоит перенести важные встречи и переговоры на другой день.
  • Держите свои мысли при себе и не выказывайте оппонентам своего недоверия.
  • Главное, сохранить гармонию и хорошие отношения с окружающими.

Также желательно настраивать себя на положительный лад, забыть об обидах, ограничить себя во вредных продуктах питание и очистить свой разум от плохих мыслей.

Что не рекомендуется делать 19 мая

  • Не стоит принимать важные решения в одиночку. Обратитесь за советом к самым близким людям.
  • Запрещено поддаваться лести и внушениям со стороны. Доверяйте собственному разуму.
  • Перестаньте также поддаваться негативу и негативным мыслям. Ни к чему хорошему это не приведет.

Необычные факты о древней и странной науке астрологии

Астрологи советуют в полнолуние настроится на творческий лад. Работа пройдет продуктивно, что, конечно, скажется на плодотворности в любой сфере деятельности.

Ранее мы писали о том, что NASA выбрало 11 компаний для производства посадочного модуля лунной миссии. В ряд фирм вошли также SpaceX, Boeing и Blue Origin. Первые работы пройдут в ближайшие полгода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луна, Полнолуние, 19 мая, Что нельзя делать, Что можно делать.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
02 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь